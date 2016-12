Por José F. Fonseca “Injusticia Social” “Me dirijo a todas las personas de Monte Caseros y a aquellas del país que quieran leer este reclamo de injusticia social.



Mi nombre es José F. Fonseca, tengo 74 años. El año pasado (2015) terminé el secundario en el establecimiento educativo “Cazadores Correntinos” cito en calle Juan R. Vidal 850 de esta localidad. Fui abanderado con un promedio general de 9 (nueve).



Este año me inscribí e el Instituto de Profesorado Meyer con la idea de seguir estudiando. Mi horizonte era ser profesor de Historia.



Por razones personales no pude ser alumno regular por lo que opté ser alumno libre.

El día 12 de diciembre siendo las 18:00 horas me presenté para rendir la materia Antropología, prehistoria y arqueología. El Sr. Miguel Pared, profesor de dicha materia (joven por cierto) me hizo hacer un escrito donde me desaprobó, el Sr. profesor con poco criterio de un profesional me hizo sentir un “parásito”, fuera de contexto “humillado” totalmente. Discriminado, yo frente a él era una “cosa” que no tenía ningún valor, ni como alumno y menos como ser humano.



No me escuchó, no opinó, no quiso ni observó los trabajos de investigación que he realizado. Restando total importancia a tanto sacrificio. Yo insistí mucho para que observara los trabajos que he investigado, daba lo mismo hablar con la pared o con un árbol (por lo menos la pared te cubre y el árbol te da sombra).



Según el Sr. profesor Pared y su criterio faltó ordenar los conceptos que debería ser cronológico, hasta donde sé, el orden no altera el producto.



Después de tanto insistir adujo que eran las normas del instituto y que debería cumplir. Luego agregó que no sabía cómo actuar debido a que era la primera vez que tomaba un examen libre.



Me considero una persona de bien y con mucha responsabilidad. Ahora con 74 años no voy a hacer el papel de adolescente donde no estudié porque faltaba la hoja al libro.



Seguiré las instancias que correspondan he iré al Ministerio de la Nación”.

José F. Fonseca

Alumno







