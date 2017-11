Turismo Feriados puente: si no se definen antes del sábado, en 2018 no habrá La cuenta regresiva se acelera. Quedan sólo 4 días para que el Gobierno decida si el calendario 2018 tendrá o no feriados puente. Aunque estos fines de semana largos con fines turísticos fueron aprobados por ley este año, su uso es optativo. Por eso ahora todo está atado a la decisión del Ejecutivo de aplicarlos o no.



La norma en cuestión -la ley 27.399- fue promulgada por el Gobierno el 18 de octubre de este año. Allí se detalla que "el Poder Ejecutivo nacional deberá establecerlos con una antelación de cincuenta (50) días a la finalización del año calendario".



El plazo se cumple este sábado 11 de noviembre. Fuentes del ministerio del Interior consultadas por Clarín explicaron que en realidad esa es la fecha tope para que se firme una resolución que defina los feriados. Pero podría tardar dos días más en hacerse pública, porque durante el fin de semana no hay Boletín Oficial. Entonces la norma se podría publicar como máximo el lunes 13. Pero la resolución no puede estar fechada más allá del 11.

¿Qué debe definir el Gobierno?



Básicamente, cuáles serían los feriados puentes del año próximo: la ley establece que el Presidente puede elegir que haya uno, dos o tres en cada calendario.



Y en caso de que no haya ninguna resolución para esa fecha, significará en la práctica un 2018 sin feriado puente.



La decisión sobre el tema, explicaron fuentes oficiales, está en la oficina Legal y Técnica y aún no trascendió.



Una de las alternativas que se analizan es utilizar esta ley para definir no sólo los feriados de 2018, sino de al menos dos años, con la idea de darle previsibilidad a los calendarios de días laborables y también a los operadores turísticos que apuntan a tener picos de ventas en estas fechas.



Según pudo saber Clarín, una de las posturas apunta a fijar un equilibrio de 9 fines de semanas largos por año y aplicar los puente en aquellos años que no lleguen a esa cifra, porque los feriados caigan sábado o domingo. Si esta idea prospera, para 2018 sólo haría falta sumar un fin de semana largo, ya que actualmente hay 8.



Las fechas posibles de fines de semana XL



Si el Poder Ejecutivo Nacional hiciera uso de la posibilidad que le da la nueva Ley de establecer hasta tres feriados adicionales para lunes o viernes podría generar tres nuevos fines de semana largos. Otra opción es que el Ejecutivo establezca fines de semana extralargos al establecer esos nuevos feriados de lunes o viernes en días previos o posteriores a feriados que caen martes o jueves.



La eliminación de los feriados puente había sido un tema de la campaña presidencial y a comienzos de este año, el presidente Mauricio Macri había los había quitado. Por entonces, el Gobierno justificó la medida en el cumplimiento de los 180 días de clase, ayudar al turismo e impulsar la competitividad productiva.



