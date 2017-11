6 categorías jugaron Torneo de Ajedrez Cerrado “The Final Five 2017” en Monte Caseros Se jugó este domingo 5 de noviembre, la Final Five, que es el evento broche de oro de la Liga de Ajedrez Del Litoral para las actividades 2017.



El mismo consistió en 6 torneos sistema "Round robin" para los mejores 5 jugadores de cada categoría (sub-8, sub-10, sub-12, sub-14, sub-16 y Libre) las partidas tuvieron la obligación de anotar a un ritmo de una hora más 10 segundos de incremento por jugada. El evento se desarrolló en nuestra ciudad, en el moderno y aclimatado salón de la Casa del Bicentenario.



Hubo galardones en todas las categorías (6 en total) y para todos los jugadores de las mismas a saber: al campeón un tablero de Ajedrez “profesional Stauton Plastigal” (los mejores de plástico), medallas en todas las categorías para 5 todos los participantes. En la categoría libre tuvieron el extra de $ 1000 para el primero y $500 para el segundo y además 1º y 2º de todas las categorías quedan clasificados al Argentino Interligas sin costos de inscripción ni de alojamiento y comida en Lamadrid el próximo 26 de noviembre.

A continuación todos los puestos categoría por categoría: Categoría Sub-8: Campeón: Tomás Britos-Bibliteca Popular de Paraná E.R. Sub-Campeón: Agustín Carisimo-Chajarí E.R. Tercer puesto del Absoluto: Luciana Galarraga-Círculo de Ajedrez Monte Caseros Ctes. Cuarto puesto del Absoluto: Axel Baez y Nicol Barrientos ambas Club Chaturanga Bella Vista.



Categoría Sub-10: Campeón: Alvaro Carlino-Círculo de Ajedrez Monte Caseros Ctes. Sub-Campeon: Renzo Uriel Cuneo-Club Chaturanga Bella Vista Ctes. Tercer puesto: Abigail Strinatti-Club Chaturanga Bella Vista Ctes. Cuarto puesto: Paulo España-Círculo de Ajedrez Monte Caseros Quinto puesto: Matias Martinez- Esc.H.Ricchini de Mercedes Ctes.



Categoría Sub-12: Campeón: Alan Fernandez- Club Chaturanga Bella Vista. Sub-Campeón: Lucas Britos-Bibliteca Popular de Paraná E.R. Tercer puesto: Melanie Miño Y Lucrecia Duca ambas del -Círculo de Ajedrez Monte Caseros Ctes. Quinto puestto: Gabriel Avancini-Círculo De Ajedrez De Mocoretá Ctes.



Categoría Sub-14: Campeón: Matias Engelman-Chajarí E.R. Subcampeon: Joaquin Zaracho-Club Elefante Blanco de Mercedes, Ctes. Tercer puesto: Valentina Moreyra de Mercedes Ctes. Cuarto puesto: Tobias Legar- Bella Vista Ctes. Quinto puesto: Luciano Villalba- Círculo de Ajedrez Monte Caseros.



Categoría Sub-16: Campeón: Lucas Aredes-Esc. A. Hugo R. Ricchini de Mercedes, Ctes. Sub-Campeón: Sebastián Pinto- Villa Del Rosario E.R. Tercer puesto: Breisa Gonzalez- Ajedrez Bella Vista For Ever Cuarto puesto: Lautaro Pizzio- Chajari E.R. Quinto puesto: Eduardo Miño-Círculo de Ajedrez Monte Caseros. Categoría Libre: Campeona: Celeste Zarate- Club Chaturanga Bella Vista Ctes. Sub-Campeón: Nestor Palacio- Club Chaturanga Bella Vista Ctes. Tercer puesto: Lázarro Percincula- Mercedes Elefante Blanco Ctes. Cuarto puesto: Alan Luis Bella-Círculo de Ajedrez Monte Caseros. Quinto puesto: Cristian Oliva- Esc. A. Hugo R. Ricchini de Mercedes, Ctes.



Para finalizar, La Liga De Ajedrez Del Litoral agradece “en primer lugar al auspiciante del torneo MUNICIPALIDAD DE MONTE CASEROS gestión Miguel Olivieri que corrió con todos los gastos del mismo, al Director de Deportes José Manuel Tagle quien gestiono todo, a Directora de Cultura Rita Avalos quien gentilmente y sin costos nos cedió todas las instalaciones de la "Casa del Bicentenario" al Dr. Juan Carlos Álvarez quien consiguió los hermosos JUEGOS DE AJEDREZ profesionales que se entregó como premios y el dinero en efectivo para el campeón y sub ($1500) y por ultimo a todos los que colaboraron directa o indirectamente con el torneo FINAL FIVE; auspiciantes, organizadores, jugadores, árbitros, padres etc. y los invita a participar nuevamente del Circuito de la Liga de Ajedrez Del Litoral, en próximo año 2018 año en donde ya están planificados los torneos estables con condiciones parecidas a los torneos 2017, LOS ESPERAMOS A TODOS!!”



Liga de Ajedrez del Litoral



Lunes, 06 de noviembre de 2017