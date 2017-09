Galería MonteCaserosOnline Encuentro Por corrientes proclamó la alianza Olivieri – Paniagua De cara a las próximas elecciones que se llevarán a cabo el domingo 8 de octubre, en la noche de este domingo 3 de septiembre, con un multitudinario marco de público se realizó el lanzamiento de la fórmula Miguel Olivieri Intendente y Sergio Paniagua Vice Intendente.



En el patio del Club Progreso, Miguel Ángel Olivieri y Sergio “Nino” Paniagua candidatos a Intendente y Vice Intendente de Monte Caseros presentaron oficialmente a sus concejales y las alianzas que los acompañarán en las próximas elecciones que se desarrollarán el domingo 8 de octubre.



En la oportunidad estuvo acompañando el acto el Gobernado de la Provincia de Corrientes, Dr. Ricardo Colombi, el candidato de ECO + Cambiemos para Gobernador de Corrientes, Gustavo Valdez y los candidatos a Concejales que apoyan la fórmula Miguel Olivieri Intendente y Sergio Paniagua Vice Intendente: alianza Juntos Por Monte Caseros – Frente Unidos Por Monte Caseros – alianza ECO + Cambiemos – Encuentro Correligionario – Acción Por Corrientes.

Luego de la presentación de las diferentes alianzas y sus correspondientes candidatos, fueron presentados al público Miguel Ángel Olivieri y Sergio “Nino” Paniagua quienes dejaron su mensaje a los presentes de cara a lo que será el próximo acto eleccionario junto al candidato a Gobernador por ECO + Cambiemos, Gustavo Valdez y el actual Gobernador, Ricardo Colombi.



“Simplemente quiero agradecer el gran apoyo que estamos recibiendo en esta noche hermosa en Monte Caseros, recién hablábamos con Miguel bajo el escenario y decíamos que si a este trabajo que venimos haciendo juntos hace un tiempo le sumamos todo el acompañamiento de ustedes, nos da la tranquilidad y no nos queda duda que esta es la fórmula ganadora para conducir los destinos de Monte Caseros los próximos cuatro años” inició diciendo el candidato a Vice Intendente Sergio “Nino” Paniagua



“Ayer en un medio de comunicación me preguntaban cómo es esto de hacer un frente entre radicales, peronistas y partidos aliados entonces le manifestaba que nosotros tenemos un objetivo en común, un objetivo en claro, más allá de los partidos políticos y las ideas el objetivo que nos une es el futuro y el progreso de todos los montecasereños. Yo vengo de una familia ferroviaria, de una familia peronista, que desde muy chico me ha inculcado que la única forma de trasformar la realidad para bien es participando en las distintas instituciones, es así que allá por el 2008 hemos armado con un grupo de jóvenes trabajadores nuestro propio espacio político con el objetivo que hoy estamos buscando, generar trabajo, generar educación para nuestros jóvenes” dijo añadiendo “Me preguntaban por qué acompañar a Miguel Olivieri y la verdad es que todo el equipo político nuestro se siente orgulloso y lo decimos con la voz bien en alto de acompañar a un intendente que durante su gestión ha trabajado incansablemente sobre la base o sobre uno de los pilares fundamentales del justicialismo a través de la generación de igualdad de oportunidades para nuestros jóvenes, no cualquiera genera un polo universitario en su ciudad y Miguel Olivieri lo está logrando”



“Esta fórmula no es una formula improvisada, tenemos experiencia y ejemplo de eso, el año pasado por agosto, septiembre cuando surgía un proyecto del instituto Meyer del cual soy parte, de establecer en Monte Caseros un profesorado de Educación Física, un anhelo de muchos jóvenes casereños, desde el primer momento que fuimos a hablar con Miguel más allá de que su condición de intendente, como padre de familia y como casereño nos pusimos a gestionar codo a codo las veces que tuvimos que ir a Corrientes y no descansamos hasta que el profesorado de educación física en Monte Caseros se instaló y cumplimos el sueño que era darle la oportunidad a muchos jóvenes de Monte Caseros, así que quédense tranquilos que voy a acompañar. Confío en Miguel y en su equipo político como él también confía en mí y en todo nuestro espacio político y no tenemos dudas que vamos a trabajar para seguir generando trabajo, mejor salud, educación, vivienda y más pavimento en Monte Caseros, lo único que tenemos que hacer es ir todos juntos, todos para adelante y no tengan dudas que todos unidos triunfaremos, ¡muchas gracias!” concluyó



Seguidamente fue invitado a dejar su mensaje el actual Intendente de Monte Caseros, Miguel Olivieri y candidato a la reelección, “En estos cuatro años que llevamos de gobierno nos habíamos propuesto cambiar los destinos de la ciudad, yo no sé si la mayoría de la gente lo percibe, tengo la esperanza de que sí, porque llevamos cinco elecciones desde hace cuatro años y las cinco hemos ganado. Cambiamos el destino de la ciudad, entre el 2000 y el 2010 no había crecimiento demográfico, salvo de 200 personas por año cuando debía ser entre 1500 y 2000 ¿y esto porqué se daba?, porque no teníamos oportunidad para nuestros jóvenes, entonces ¿ que era o que teníamos que hacer para que eso pase?, ponernos a trabajar, no solo en las obras de pavimentos que ya llevamos más de 60 cuadras, más las que se están haciendo todavía y las que se están por hacer hasta dentro de otros cuatro años, también la gran cantidad de iluminación, pero no lo hicimos como se hacía siempre, sino que fuimos a los barrios con el pavimento y la iluminación porque queremos que todo el pueblo progrese”. indicó



“Hemos hecho gran cantidad de cloacas y agua corriente, por ahí estas obras no se ven, pero no saben lo que es para el vecino tener estos servicios, que puedan llegar a sus casas y tener esta disponibilidad, aunque no se ve, tiene mucho más valor que colocar cemento sobre una calle. Tenemos ya el material para el barrio Gauchito Gil donde vamos a instalar cloacas y agua, también para Labougle y kilómetro 9, para el año que viene seremos unas de las 20 ciudades del país que tendrá el 100% de agua y cloaca, esto es para valorarlo”.



“Hemos arreglado quince escuelas, hemos construido más de setenta viviendas sociales, ayudado más de quinientas familias con materiales porque queremos que cada uno viva lo mejor posible y por supuesto que lo vamos a seguir haciendo porque en los próximo cuatro años no va a quedar una sola vivienda precaria en la localidad”. enfatizó



“No vivimos solo de obras, este gobierno si por algo se destacó fue por acercarse a la gente, el factor humano es preponderante en nuestro gobierno y solamente les quiero contar que estamos trabajando con los chicos para que ellos ya desde la primaria puedan ir de viaje de estudio, tenemos trece agrupaciones estudiantiles, la Universidad para que los jóvenes no se vayan más de Monte Caseros y puedan desarrollarse aquí y mucho más, porque es un sentimiento que tenemos. Hoy que ya no tengo mis abuelos y no tengo a mi padre estamos todo el tiempo pensando que hacer para las personas de la tercera edad, por eso disfrutamos y los acompañamos en cada uno de los encuentros”.



“El trabajo social que estamos desarrollando es tan importante, por eso nos llena de satisfacción que no haya un solo montecacereño por las calles pidiendo o mendigando ayuda. En la municipalidad el que va se lo atiende, nadie sale sin una ayuda, lo hacemos con materiales, remedios y alimentos porque esa es la forma que tenemos de gobernar la ciudad” manifestó



Refiriéndose a la Universidad Pública y Gratuita en la ciudad, el Intendente dijo, “tuve la suerte de que mis padres me pudieron pagar mis estudios, pero lamentablemente no todos tienen esta misma oportunidad. Creemos que una ciudad sin educación, sin cultura no puede seguir adelante, no saben la satisfacción que tenemos hoy. El 10 de diciembre de 2013 cuando asumimos, ese mismo día firmamos un convenio con las tres universidades públicas de la zona, la Universidad del Chaco Austral, la Nacional del Nordeste y la Nacional de Entre Ríos, de esa manera tenemos ocho carreras con más de mil alumnos estudiando. Imagínense un cálculo matemático, si hoy tenemos que enviar a estudiar a un hijo cuesta entre 7 y 10 mil pesos por mes, multiplíquenlos, ustedes piensa que los vecinos tiene para mandar 10 o 12 millones de pesos a otras localidades, hoy las tenemos de forma gratuita porque la Municipalidad le hace frente a los docentes y a los cánones, porque queremos que los chicos se queden a estudiar en Monte Caseros. Pero esto no solo genera que los jóvenes estudien y levantemos la calidad del pueblo, genera mayor movimiento inmobiliario, comercial y financiero, solo basta salir a recorrer las calles, se van a encontrar con construcciones y es porque lo privamos saben y confían en este gobierno que quiere lo mejor para su ciudad”.



“Hoy decía que cambiamos la matriz de desarrollo de la ciudad y fíjense si no lo hicimos, que antes lo único que teníamos era esperar que los hijos crezcan para mandarlos a estudiar a otra localidades o en otros casos quedarse acá. Pero hoy tenemos más educación, tenemos 20 lotes convenidos en el Parque Industrial, tenemos todo para que ningún montecasereño se vaya. No saben la alegraría que nos da cuando nos cuentan que sus hijos volvieron de otras ciudad y tiene la oportunidad de estudiar y quedarse acá, eso es impagable y es a lo que apuntamos como gobierno”. dijo Olivieri



“Cuando todos ustedes están acá y toda la localidad empieza a intuir que algo importante está por pasar nuevamente el 8 de octubre, es justamente eso, la confianza que tienen en este gobierno, de que saben que trabajamos para el futuro de todos. De este grupo de dirigentes que encuentran aquí, van salir siete concejales que nos van acompañar en la gestión, ellos son integrantes de distintos espacios políticos, ¿saben lo que es esto para nosotros como gobierno? que todo ellos, más 62 organizaciones, 24 gremios que están trabajando con nosotros, excepto un mínimo grupo de la unión ferroviaria, el resto están todos trabajando porque tenemos un mismo objetivo sacar a Monte Caseros del estancamiento que tuvo, tenemos futuro, hoy tenemos un presente, porque gobernamos con los ojos de cada uno de ustedes y eso lo vamos a seguir haciendo con “Niño” a partir del 10 de diciembre próximo, ese día estaremos en el municipio asumiendo cuatro años más de gobierno”. finalizó el actual Jefe Comunal.



Luego dejó su mensaje el candidato por ECO + Cambiemos a Gobernador de la Provincia de Corrientes, Gustavo Valdez “hace cuatro años atrás habíamos venido una vuelta por acá con Ricardo y Miguel, que ustedes vieron que es más pausado, más tranquilo, no así su gestión que es impetuosa y le imprime una fuerza que es realmente envidiable, se estaba postulando y le decían aquellos que están compitiendo hoy que Miguel no iba a ganar porque los milagros no existen, yo creo que el 8 de octubre se produce un nuevo milagro en Monte Caseros.”



“El milagro se fue dando, yo veo el perfil que le fue dando y le está dando a la ciudad de Monte Caseros y pocas veces se ven localidades que transitan este camino de desarrollo y que tienen esta oportunidad, hoy no solo Monte Caseros tiene una posibilidad, si no también la Provincia de Corrientes está ante una gran oportunidad, hoy Ricardo Colombi nos deja una Provincia saneada, una Provincia que tenía muchos problemas, muchos tropiezos, que debía cinco presupuestos, había una cuasi moneda, teníamos inconvenientes y hoy la Provincia de Corrientes no debe nada, así como escuchan, Corrientes no le deba nada a nadie, eso nos deja Ricardo Colombi, la dignidad del correntino hoy es un presente, es una oportunidad enorme, por primera vez yo tengo la posibilidad de estar hablando ante ustedes y no estamos en una crisis, tenemos paz social, podemos mirarnos los correntinos a los ojos y podemos ver que tenemos todo para crecer, para avanzar, el Gobierno Nacional cree en los correntinos y para nosotros eso es importante, mañana estaremos acá con dos ministros de la Nación, el Presidente estuvo el fin de semana en los Esteros del Iberá, hoy creen en nosotros y eso es importante porque es realmente una oportunidad, fíjense que no ocurre siempre así que esa oportunidad sepámosla aprovechar, hoy podemos trabajar Nación, Provincia y Municipio”. sostuvo



“Hoy con Ricardo veníamos por la 25 y vimos como desde Colonia Libertad comenzaba a avanzar el gas natural, eso que tanto tiempo esperamos y que hoy nosotros tenemos la oportunidad también de tener energía barata y este Parque Industrial, que nos decía Miguel, que hoy tiene 20 lotes vendidos también lo va a poder vender en muy poco tiempo con gas natural, y eso es una ventaja competitiva enorme que va a general trabajo para miles y miles de casereños y correntinos, ese es el progreso. Vio la oportunidad y vio la brecha, creer que en una localidad como Monte Caseros puedan haber tres Universidades Nacionales es un desafió, yo salí de Ituzaingo y me fui a buscar mejores estudios a otros lados, pero poder estudiar en tu pueblo es crear igualdad, conocimientos para todos y así como tiene la Universidad la Provincia está haciendo un gran esfuerzo económico porque está poniendo como la hace Monte Caseros carreras terciarias, están teniendo tecnicaturas, hoy 60.000 jóvenes en la Provincia de Corrienes pueden estudiar en sus hogares y eso es la posibilidad de tener educación, eso nos iguala como ciudadanos, que podamos tener el mismo punto de partida para que después nosotros le demos la impronta y que todos tengamos la posibilidad de estudiar en nuestro hogar, vivir y desarrollarnos con nuestras familias, ver envejecer a nuestros padres, abuelos, estar juntos en una gran comunidad, yo veo que eso se está dando acá en Monte Caseros, por lo tanto Miguel, quédate tranquilo, cuando yo sea Gobernador voy a apostar a que este progreso siga existiendo en Monte Caseros, para que haya igualdad educativa para los correntinos.”



“Quiero que este 8 de octubre, acá somos miles de personas, más de 1.500 personas, pero quiero que asumamos un compromiso, que nosotros después de escuchar estas palabras, de ver a estos concejales que están dando la cara y tal vez mucho de ellos no lleguen a concejales, pero que asuman el compromiso de ser orgullosos de una gestión que ha otorgado el progreso a esta localidad, que vayamos y podamos mirar a nuestros vecinos a la cara y contarles de estas propuestas, de este proyecto político, de contarles que los correntinos por primera vez en mucho tiempo nos estamos juntando, de que por primera vez en mucho tiempo estamos mirando para adelante, que no votamos para atrás, que tenemos la oportunidad y la tenemos que aprovechar, así como mañana vamos a estar inaugurando ese sector textil que está dando mano de obra a los casereños, eso es mirar hacia adelante, es tener futuro, yo quiero que los correntinos dejemos de lado un poco las peleas, que asumamos el compromiso de mirarnos a la cara, de saber que podemos ser mejores, así como el Presidente cree en nosotros, así como Ricardo construyó una provincia sólida, así vamos juntos casereños, vamos a construir el futuro venturoso de Corrientes, junto con Monte Caseros, junto con Nino y Miguel, juntos a ganar el 8, muchas gracias Monte Caseros”.



Por su parte el Gobernador de la Provincia agradeció al pueblo montecasereño por el acompañamiento recibido durante sus distintos mandatos y expresó “en un acto de esta naturaleza, de esta importancia, en donde estamos presentando a nuestros candidatos a cargos legislativos municipales, intendente y vice escuchar hablar de educación, escuchar hablar de cultura, de progreso, (temas que muy pocas veces se tratan en actos de este tipo) está indicando que más allá de lo que se ha hecho hasta ahora y de lo que se va a seguir haciendo tenemos que analizar quienes son los hombres y mujeres que les aseguran a ustedes, los ciudadanos de Monte Caseros seguir por esta senda. No hay ninguna duda que esos hombres y mujeres son los que están aquí, candidatos a concejales, a vice y a intendente, son los que le aseguran a cada uno de ustedes el futuro de la ciudad y mucha gente se sorprende, nosotros no porque venimos desde muy abajo, porque tuvimos que hacer todos un gran sacrificio, porque como decía Miguel, como decía Nino muchos tuvimos que emigrar de nuestra ciudad para estudiar, tener título, una profesión un oficio, ser alguien en la vida. Esta posibilidad que nos dan ustedes de representarlos en los distintos estamentos del gobierno sea nacional, provincial, municipal, nos lleva a trabajar para que la educación que es el único camino que tenemos para tener un pueblo libre, igualitario pueda llegar a cada uno de los sectores sociales de las ciudades, las provincias y el país. Aquí se hablaba de profesorados, de carreras universitarias, tecnicaturas, eso es lo que hay que valorar porque una calle, una vereda, un cordón cuneta se hace en cualquier momento de la gestión pero lo que no se construye de la noche a la mañana son los valores, los principios, la educación. Eso lleva su tiempo y muchas veces no se ve, muchas veces la ciudadanía no aprecia y hasta a veces cuestiona de porque se invierte tanto, me pasó a mí que me cuestionaban porque invertíamos en cultura, educación, deportes y lógicamente si quienes me criticaban tenían una mente fascista, enana porque de acuerdo a su posicionamiento político les servía que le gente sea ignorante, que no esté formada, educada, porque pensaban que de esa forma iban a obtener el voto, nosotros somos diferentes, quienes integramos esta fuerza social y política estamos formados de otros valores, valores como la familia, la sociedad, la comunidad, estamos formados en la educación que nos dieron nuestros padres, nuestros docentes, lo que aprendimos en la calle, eso es lo que se viene a poner aquí en juego y lo decía bien el candidato a vice intendente somos inteligentes, racionales, dejamos de lado cuestiones partidarias que a mucha gente no le interesa y priorizamos cuestiones fundamentales como se dijo aquí. Hoy esta unidad de Monte Caseros le asegura el crecimiento por muchos años más, esta unidad política y social, este acuerdo, esta representación les asegura a cada uno de ustedes un mejor futuro, un mejor porvenir. Esto no es una alianza para ganar unas elecciones, esta es una alianza para asegurar la gobernabilidad de los casereños, para asegurar una política que llegue a cada uno de los sectores, para trabajar en los barrios, en el campo, con las escuelas, con los docentes, con los jóvenes, de seguir proponiendo nuevos desafíos, con los empresarios, el parque industrial, la radicación y generación de trabajo genuino, esto asegura esta fórmula, esto aseguran estos candidatos entonces como no confiar en ellos. Está todo dicho, el 8 nuevamente el pueblo de Monte Caseros va a confiar en estos hombres y mujeres para que los representen y los guíen por el mejor camino”





