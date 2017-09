Torneo infantil “Diego Barisone”

Categoría 2005: El Club Robinson gritó Campeón en Santa Fe

En una definición por penales ante su par de Córdoba, el equipo Categoría 2005 del Club Samuel W. Robinson al grito de Campeón, levantó la “Copa de Plata 2017” del torneo infantil “Diego Barisone”, el que lleva a cabo el Club Atlético Unión (Santa Fe).



El Club Atlético Unión celebró por tercer año consecutivo el torneo de fútbol infantil “Diego Barisone”. Esta competición fue nombrada de esta manera en conmemoración al marcador central surgido en el club rojiblanco, quien hace dos años falleció en un grave accidente automovilístico.



La competición infantil, que nucleó a las categorías 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 de varios clubes del país, entre ellos el Club Samuel W. Robinson de la ciudad de Monte Caseros, Corrientes , dio comienzo el viernes 1 de septiembre.



Hoy, domingo 3 se jugaron los partidos decisivos del torneo infantil. El evento finalizó con la consagración del Club Samuel W. Robinson en la Categoría 2005



Los clubes participantes fueron:



Corrientes:



Club Robinson Monte Caseros, Corrientes.



Santa Fe:



C.A. Unión de Santa Fe;

C. Atlético Rafaela, Rafaela, Santa Fe;

C.A. Argentinos de San Carlos, Santa Fe;

Cosmos F.C., Santa Fe;

N.O.B, Rosario, Santa Fe;

Filial C.A.U. San Lorenzo, Santa Fe;

Club Huracán, San Javier, Santa Fe;

C. Gimnasia y Esgrima, Santa Fe;

Club Las Flores, Santa Fe;

Club Libertad, San Jerónimo Norte, Santa Fe;

Club La Salle, Santa Fe;

Club Unión, Sunchales, Santa Fe;

Lifa Villa Gob. Gálvez, Santa Fe;

Club Talleres Laguna Paiva, Santa Fe;

C.A.Central Ceres, Ceres, Santa Fe;

Esc. Tobias, Reconquista, Santa Fe;

Club Adelante, Reconquista, Santa Fe;

Club 9 De Julio, Rafaela, Santa Fe;

Club Union Santo Domingo, Santa Fe;

El Sueño Del Pibe, Santa Rosa De Calchines, Santa Fe;

Esc. La Martineta, Santa Fe;

C. Sarmiento, Humboldt, Santa Fe;

Platense Porvenir, Reconquista, Santa Fe;

Club Naútico Quillá, Santa Fe;

Club Pucará, Santa Fe;

C. La Perla Del Oeste, Recreo, Santa Fe;

Ciclón Racing, Santa Fe;

Deportivo Santa Rosa, Santa Fe;

C.A. Pilar, Pilar, Santa Fe;

Club Colón de San Justo, Santa Fe.



Uruguay:



C. Nacional de Uruguay



Buenos Aires:



C.A. Boca Jrs., Buenos Aires;

C.A. Lanus, Buenos Aires.



Entre Ríos:



C.A. Patronato, Paraná, Entre Rios;

Los Naranjitos, Paraná, Entre Rios;

Esc. River Plate , Paraná, Entre Rios;

Filial River Plate, Paraná, Entre Rios;

Club Engranaje Concepción Del Uruguay, Entre Ríos;

Club Belgrano Paraná, Entre Rios;

Club Urquiza, Gualeguay, Entre Rios;

Club Mariano Moreno, Paraná, Entre Ríos.



Chaco:



Club Saenz Peña, Chaco;

N.O.B Saenz Peña, Chaco.



Córdoba:



Asoc. Deportiva y Cultural Porteña, Córdoba;

Los Toritos Dpto. Munic. Freyre, Freyre, Córdoba;

Club A. Pte. Roca, Córdoba.



Misiones:



Club Eldorado, Misiones.



Santiago del Estero:



Esc. Jorge Donis, Santiago Del Estero.





Domingo, 03 de septiembre de 2017