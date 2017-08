Por el Mundo" El comentario de Pampita a la foto de Marley con la China Suárez El conductor publicó una imagen junto a la actriz, con quien se encuentra de viaje por Israel, y la modelo le dejó un comentario picante.

Marley y la China Suárez viajaron juntos a Israel en el marco del programa "Por el Mundo", lo que tuvo mucha repercusión.



Pampita no pudo soportar que la actual mujer de su ex, Benjamín Vicuña, esté en el ciclo de Marley y ella no haya sido convocada.





La modelo no pudo ocultar el enojo y estalló en las redes: sin pelos en la lengua, comentó la foto que compartió el conductor con la actriz.



“Me cambiaste”, fue lo que escribió Pampita junto a un emojin de un puño cerrado en la foto de Marley y la China.



¡Durísimo!



