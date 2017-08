Pasó en la TV

Griselda Siciliani dijo que Adrián Suar es mujeriego y que nunca se enteró de una infidelidad



La ex del gerente de programación de El Trece confesó también que al padre de su hija Margarita lo siente "familia" y que no sabe si perdonaría un engaño.



Ya no están más juntos, pero sin embargo la relación entre Griselda Siciliani (39) y Adrián Suar (49) parece distar mucho de la que el gerente de programación de El Trece lleva por estos días con otra de sus ex, Araceli González (50).





Por lo menos, así surgió de la visita que la protagonista de Sugar realizó en al programa de Susana Giménez, donde participó del sketch de la empleada pública.



"¿Suar le dijo algo de la foto, sos la madre de mi hija, algo así?", la interrogó Antonio Gasalla, en su papel de "Flora". "Nooo, es un genio, ya me conoció así, desnuda", respondió ella entre risas, para luego referirse al vínculo que mantiene con el padre de su hija Margarita (5).



"Cuando tenés un hijo y construiste una relación linda yo lo siento familia y me alegra", afirmó la actriz, quien no quiso entrar en detalle cuando Gasalla la preguntó si estaba bien dotado.





"Me parece que no me corresponde a mí ya tocar esos temas, que lo diga alguna que esté con él ahora, no sé", se intentó justificar Siciliani, tentada de risa ante la pregunta.



Sin embargo, acaso lo más fuerte llegó cuando la diva le preguntó si su ex era muy mujeriego. "Y, yo creo que sí, sí, puede ser, ha estado con mucha gente", se sinceró Gri.



"Pero cuando se enamora es fiel", le repreguntó Susana. "No sé, pero a mí no me importa eso, lo que importa es el vínculo que tienen dos personas", respondió la artista. "Entonces, ¿usted perdona las infidelidades?", la interrogó nuevamente la conductora. "No sé si perdono, nunca me enteré", concluyó con sinceridad.



Infobae

Lunes, 28 de agosto de 2017