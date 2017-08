¿Qué dijo?

Cubero habló sobre el supuesto romance entre Nicole Neumann y Facundo Moyano

El exmarido de Nicole Neumann se refirió a los rumores sobre un posible affaire entre la modelo y el diputado nacional.



En medio de los rumores sobre un supuesto romance entre Nicole Neumann (36) y Facundo Moyano (32), Poroto Cubero no le esquivó a las preguntas e hizo referencia a los dichos.



El futbolista fue contundente con su postura y avaló la posible relación entre la modelo y diputado provincial: "No hay mucho que agregar, la verdad que si ella la pasa bien y se siente bien, eso es lo más importante".



"Puede salir con quien quiera, está en todo su derecho ¿no? ", dijo el jugador a Implacables.



Nicole, por su parte, negó que estuviera en pareja con Facundo, pero no descartó un acercamiento al asegurar que le resultaba atractivo y estaría dispuesta a salir con él.

