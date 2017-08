Torneo Oficial de Básquet Juventud y San Lorenzo se quedaron con los puntos de la tercera fecha Se disputó un nuevo encuentro del Torneo Oficial 2017 organizado por la Asociación Casereña de Básquet en las instalaciones del CEN Nº 3.

Pasadas las 18:30 horas de este domingo 28 de agosto, comenzó el primer encuentro correspondiente a la tercera fecha el cual enfrentó a Barrio Nuevos Vs Juventud.



El primer cuarto de juego fue a favor de Juventud, con un tanteador parejo en los primeros 10 minutos, sacando una ventaja de 2 puntos tras culminar en 19 a 17. Durante el segundo set Juventud continuaba al frente y logró imponerse 33 a 27 ante Barrio Nuevo que poco a poco buscaba su lugar y se afianzaba en la cancha. Durante el tercer parcial la adrenalina aumentó ambos equipos no daban tregua en las presiones y marcas, pero no le alcanzaba a Barrio Nuevo para realizar definiciones concretas en el aro, al finalizar los 10 minutos el marcador culminó 48 a 40 a favor de Juventud, el cuarto período no fue la excepción las presiones y bloqueos subían la temperatura y el ganador era incierto hasta el último minuto pero Juventud mantuvo la ventaja y el partido culminó 65 a 60.



Cerca de las 21:00 horas comenzó el segundo encuentro que enfrentó a Robinson Vs San Lorenzo.

A penas iniciado el juego San Lorenzo de visitante abrió el marcador, en este primer capítulo ambos conjuntos se mantuvieron equilibrados, sin embargo el mismo finalizó 15 a 8 a favor de Robinson. En el segundo período este último continuaba liderando el encuentro en un partido muy peleado y parejo en el nivel de juego, el marcador favoreció al conjunto de Gustavo González un equipo nuevo que se incorporó este año en los torneos y viene pisando fuerte, ganó por cinco puntos 26 a 21.



Para el tercer periodo San Lorenzo se afianzó y comenzó a presionar, el equipo pasó al por la mínima diferencia 38 a 37.



Los últimos diez minutos se vivieron con intensidad San Lorenzo no daba tregua y Robinson mostró firmeza pero no le alcanzó para ganarle al aurinegro que se quedó con los puntos de la tercera fecha tras vencer 56 a 50.





Lunes, 28 de agosto de 2017 Volver