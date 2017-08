Pasó en la TV

Cómo le contó Benjamín Vicuña a sus hijos que van a tener un hermanito

En una charla íntima con Andy Kusnetzoff, el actor reveló cómo fue el diálogo que tuvo para anunciarles que tendrá un bebé con Eugenia “La China” Suárez.





Como si se tratara de una reunión en una casa, se apartaron del grupo para hablar de algo muy personal. En medio de su programa Podemos Hablar, Andy Kusnetzoff (46) tuvo un diálogo íntimo y conmovedor con el actor Benjamín Vicuña (38), en el que el chileno le reveló cómo fue la reacción de sus hijos cuando les contó que van a tener un hermano.



Desde que trascendió que la actriz Eugenia China Suárez (25), la nueva pareja del chileno, está embarazada, surgieron todo tipo de rumores y especulaciones.



Es por eso que el conductor quiso preguntarle a su invitado cómo se vivió en la intimidad de la familia el anuncio, sobre todo ante los hijos que el actor tuvo con Carolina Pampita Ardohain (39).



Para romper el hielo, Kusnetzoff le preguntó: "¿Cómo estás con el tema de la paternidad? ¿Lo hablaste con tus hijos? ¿Cómo les contaste que van a tener un hermanito o hermanita? ¿Fue difícil?"





"No, no, es maravilloso. Es muy lindo lo que pasó, fue súper mágico. Lo hablé sin mucha metáfora, sin muchas vueltas sino que con la sinceridad y con el amor. Los niños, yo siempre lo digo, reconocen el amor, reconocen esas zonas también. Uno no puede subestimar la infancia. Los niños yo creo que vienen de vuelta", dijo muy conmovido Vicuña.



Ante esa respuesta, el conductor prosiguió: "¿Saben todo, ¿no?"

"Saben todo. No sé, por lo menos es la experiencia que he tenido con todos mis hijos", aseguró el actor, quien dijo que como padre intenta ser sincero con sus hijos: "Trato de tener intuición, sentido común y trato de ser mejor o trato de tener mejores herramientas que como me educaron a mí. Yo soy de una generación en donde los papás eran más toscos, más torpes. No quiero generalizar, pero por lo menos mi educación fue así, llena de tabúes, de secretos".



"Yo trato con mis hijos de ser súper transparente, libre, dentro de mis posibilidades. Lo más importante es esa sinceridad y ese amor", agregó.

Con mucha confianza, Kusnetzoff quiso saber más sobre la intimidad del anuncio familiar del futuro bebé.



"¿Es un equilibrio tu parte pública? Imagino que tenés que hablar con la madre de tus hijos, con Carolina, decir ´voy a ser papá´. Porque hay un tema público y algo que tiene que ver con los hijos de los dos", le preguntó a su invitado.



"Uno sabe distinguir perfectamente bien entre lo público y lo privado. Lo público no lo manejo, me excede. Está lleno de lecturas y de interpretaciones que a veces hasta me duelen, porque no tienen que ver con la realidad. Hay una distorsión. Y lo privado y creo que trato de hacer lo mejor posible", respondió Vicuña.



El conductor luego quiso saber cómo estaba "La China" Suárez, por estos días de viaje por Israel, con el embarazo. "Hoy está todo focalizado en ese momento maravilloso que es el embarazo, en meterle mucha energía", dijo el chileno.



"¿Te gustaría que se lleven bien tus mujeres y tus ex mujeres?", consultó el conductor ante lo que el invitado contestó: "Sí, bueno, ¿qué te puedo decir? Obvio, todos buscamos eso".



Más adelante, el anfitrión quiso saber si su invitado tendrán un niño o una niña. "¿La intuición qué te dice?", le consultó. Vicuña lo miró de costado y sonrió. Entonces ambos se estrecharon en un abrazo. Sonrieron y Kusnetzoff remató: "Gracias, sin hablar, me pone muy contento".



