BULLYING Cumbio reveló el impactante caso de acoso que le tocó vivir en un colegio de Once La pionera entre los influencer y ex flogger, Agustina Vivero, habló por primera vez del gravísimo caso de acoso o “bullying” que sufrió en el colegio donde cursaba su último año de secundaria.



En una entrevista con Moskita Muerta y Nilda Sarli para "Por si las moscas", su programa en La Once Diez/Radio de la Ciudad, Agustina "Cumbio" Vivero relató en primera persona el caso extremo de bullying que sufrió cuando era todavía una adolescente.



La pionera de los influencer contó que debido a su exposición como la flogger número uno de Argentina, fue acosada hasta el cansancio y que a pesar de que ella presentaba pruebas ante las autoridades del colegio, nadie la quiso ayudar. “Fue en el Abraham Lincoln, una escuela de Once, y la pasé de verdad muy mal”, resaltó. "Una cosa es una gastada que igual está mal, pero pasa. Lo que yo viví era muy violento, me sacaban fotos, me grababan, me levantaban la pollera para sacarme fotos con el celular y la escuela fue indiferente a tal punto que una vez le saqué el celular a un compañero y se lo llevé al preceptor para que viera lo que hicieron y el tipo me dijo que yo no podía sacarle el celular a un compañero, fotografiara lo que fotografiara y filmara lo que filmara”, relató y continuó: "me sacaban la mochila y no me dejaban retirarme de la escuela. Mi papá no entendía por qué me quería retirar de la escuela a las 11 de la mañana todos los días, hasta que un día me fue a buscar de sorpresa y me encontró rodeada de tres chicos que no me dejaban salir, ellos le hicieron frente a mi papá, fue muy fuerte y doloroso, tanto fue así que tuve que dejar la escuela y rendir todas las materias libres”.



Pero las cosas no fueron más fáciles una vez fuera. “Después de eso me abrí, bajé mucho mi exposición y decidí estudiar y pensar que eso iba a pasar, pero sentí siempre mucho rechazo y mucho prejuicio por haber salido de las redes sociales, también aprendí que ser lesbiana y pobre en este país es muy difícil. Todavía tengo muchas cosas que me pasaron, que me dolieron, que alguna vez quiero sacar a la luz, la gente a veces puede ser muy mala y hacerte mucho mal, sólo por ser diferente, pero creo en el karma”, afirmó.



Sobre cómo llegó a convertirse en "Cumbio", la reina de las redes sociales a la que medios de Argentina y el mundo entrevistaron por su influencia entre los jóvenes, contó que “yo tenía 15 años y lo volví loco a mi papá para que me consiga una computadora que la consiguió a 100 pesos en un remate, después en otro remate llegó el Windows 98 y conseguí la manera de ponerme Internet, esa fue mi forma de conocer el mundo, de conocer gente, de conocer personas. Fotolog fue la primera red social que la pegó en Argentina, en ese momento yo tenía muchísimos amigos, como 4000, que en ese momento era mucho porque no todo el mundo tenía acceso a Internet. Las fotos que subían aparecían en el costado de los fotologs de tus amigos, y recuerdo que eso fue lo que me hizo incrementar muchísimos los amigos que me seguían, porque yo subía una foto besándome con una chica, y en ese momento, entre adolescentes, era todo un revuelo. Todo llevó a que venga el New York Times, que me entrevistó por ser la primera chica que llegó a traspasar la pantalla de la computadora, que alcanzó a generar una convocatoria enorme sólo por redes sociales”, enfatizó y comparó que “en Argentina no le dieron mucha importancia y de hecho en un momento parecía más importante que yo fuera lesbiana y que subiera fotos con chicas a que fuera la primer influencer”.



“Cuando se puso de moda Facebook, eso sepultó a Fotolog, eso yo lo veía desde antes que iba a pasar porque quedaba obsoleto Fotolog al lado de todo lo que podía comunicar el Facebook. Pero ese nombre me encanta, me da un lugar, me dio muchas cosas que no creo que haya podido alcanzar sin Cumbio, gracias a Dios el lugar que tengo hoy y que se me dio fue por Cumbio, de otra manera mi realidad era muy difícil, muy humilde, muy compleja”, finalizó.



