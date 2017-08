A través de Twitter Marcelo Tinelli: "La vida premia a quienes nunca se rinden" Marcelo Tinelli compartió un reflexivo texto acerca de cómo encarar los desafíos que te plantea la vida.



En medio de la agitada agenda que siempre tiene uno de los personajes más importantes de la televisión, Marcelo Tinelli abrió un paréntesis y compartió a través de Twitter una profunda reflexión sobre la vida.



“Cuando se acaban las ganas, cuando sería preferible tirar la toalla, cuando el desgaste es inmenso y la recompensa ausente, ahí es cuando seguimos, porque ahí es cuando nos probamos, crecemos y renovamos. Lo bueno no surge de lo fácil, la práctica no es cuestión de un día o unas horas. El camino no solo recurre en un solo paso. Valoremos nuestro esfuerzo, aguantemos lo que debamos aguantar y continuemos, porque la vida siempre premia a quienes nunca se rinden”.



