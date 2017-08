Charlotte negó todo Lohan ya no tiene la perimetral La pareja de la hija de Mariana Nannis ya puede volver a la vivienda luego de la perimetral.



Una nueva tormenta vivió este noviazgo que no da respiro. ¿De qué se trata? Lohan fue denunciado por violencia de género por su suegra, Mariana Nannis. Se llevó a cabo la perimetral pero luego Charlotte fue a declarar y al negar todo lo levantaron. Lohan habló con Nosotros a la mañana y aclaró todo:



"Estoy un poquito mejor, fue un episodio muy feo. Hoy a la mañana fue a declarar Charlotte y la jueza vio que no había violencia de género y levantó la medida. Nannis hizo la denuncia por dichos de terceros, ella no vio nada.



La prefectura tocó timbre con una orden de desalojo, haciendo lo que debían cumpliendo con la ley. Charlotte se puso muy mal, se puso a llorar. Nunca le levanté la mano a Charlotte ni a ninguna mujer. No me quieren desde el primer día, supuestamente porque no era un pibe con guita. Ya hace un año y medio que estamos juntos, listo. Si hicieron esto que más van a hacer".



Revista Pronto



