¡Mirá el tierno anuncio! Gonzalo Heredia y Brenda Gandini fueron papás por segunda vez La parejita anunció el nacimiento de Alfonsina, su primera hija mujer. Ya son padre de Eloy, de cinco años, ¡y están felices!



Brenda Gandini y Gonzalo Heredia fueron papás por segunda vez. Su hija Alfonsina nació en perfectas condiciones y el actor expresó toda su felicidad en Twitter con una foto del encuentro con la beba.

“Entre tanta cosa espesa, perdón, pero me es inevitable compartir esto. Siempre el amor, que lo demás no importa”, aseguró junto a la imagen en la que está con su mujer agarrado de la mano, y pegaditos a su hija.







Gandini (33) y Heredia (33) ya son padres de Eloy, de cinco años, que espera feliz a su hermanita.



