Vacaciones El motivo por el cual Matías Alé no bailará con El Polaco el cuarteto de a tres: ¿Quién será su reemplazo?

El cantante había convocado al actor para formar parte del trío en el próximo ritmo de "ShowMatch".



El Polaco (30) había convocado a Matías Alé (40) para que bailara con él y Solange Báez en el próximo ritmo, el cuarteto de a tres. Tras el éxito de la salsa de a tres, la producción de ShowMatch decidió que los famosos volvieran a sumar a otro personaje a la pista y el actor había aceptado la propuesta del músico.

Sin embargo, el propio Marcelo Tinelli (57), que había confirmado a Alé, aseguró a través de su cuenta de Twitter que finalmente no estará en el Bailando 2017. En diálogo con Teleshow, y desde sus vacaciones, Matías explicó por qué tomó la decisión.



"Me bajé porque no llegaba a ensayar porque estoy de vacaciones. Y, para hacerlo, quería hacerlo bien", detalló el actor que viajó a Orlando y a un crucero por la costa de La Florida (Estados Unidos) junto amigos para celebrar su cumpleaños.



"Me había encantado la idea, además con El Polaco tengo la mejor. Por eso, le avisé con tiempo para que pudiera ensayar con alguien más", destacó Matías, que manifestó sus ganas de regresar a la pista de ShowMatch.



INFOSHOW



Miércoles, 23 de agosto de 2017 Volver