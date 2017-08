Redes sociales

La irónica (¡y graciosa!) respuesta de Jimena Barón ante una crítica en Instagram



La actriz se tomó con mucho humor un comentario que cuestionaba la crianza de su hijo, Morrison.



Jimena Barón (30) publicó una tierna imagen en su cuenta en Instagram donde se la ve junto a Morrison (3), el niño que tuvo con Daniel Osvaldo (31). Se encuentran de vacaciones en Miami junto a la pareja de la actriz, Juan Martín del Potro (28), después de su participación en el Masters 1000 de Cincinnati.





En la imagen, Morrison se encuentra sonriente en los brazos de Barón y con el dibujo de un árbol en su mano derecha. Entre cientos de halagos y comentarios positivos, un usuario pensó que el diseño en la extremidad del niño era un tatuaje permanente y por ese motivo criticó con dureza a la actriz.



"¿Y si cuando es grande te reclama porque no le gusta? Estas decisiones las toman cuando son mayores de edad. ¿Y ahora qué? ¿Le vas a hacer poner un piercing? ¡Qué decepción! ¡Pensé que eras mejor madre!", escribió el usuario.



Lejos de enojarse, la actriz y cantante se tomó el comentario con mucho humor y le respondió irónicamente: "Me pareció copado el tattoo en forma de árbol, un dibujo que seguro le siga gustando de grande. También le hice un aro en el escroto, muy canchero y original, se le enganchaba mucho con el pañal pero ahora que usa calzón ya no tiene drama, Olga".



Claro, su respuesta despertó innumerables comentarios con risas y mensajes de apoyo.



Miércoles, 23 de agosto de 2017