22 de agosto

Mi Horóscopo Hoy

Aries



Dispóngase a ponerle un poco de orden a su vida, de lo contrario, perderá tiempo y no podrá resolver los problemas que se presenten.

Amor: Estará convencido de que su pareja ha cambiado. No se asuste, el que está diferente es usted.

Riqueza: Si desea iniciar un negocio o invertir, deberá manejarse con sumo cuidado. Puede perder dinero.

Bienestar: Modernizar su vestuario lo hará sentir mejor. Acepte el asesoramiento de su amigo.





Tauro





Hoy no habrá quién lo detenga, podrá obtener lo que desee en todos los planos de su existencia, especialmente en su vida profesional.

Amor: Aunque su pareja lo presione en situaciones, evite contestarle con mentiras ya que podría ser peligroso.

Riqueza: Evite aterrorizarse si su economía no está en buenas condiciones. Espere para resolver esas cuentas pendientes.

Bienestar: Decídase y comience esa dieta que necesita para lucir y sentirse mejor.



Géminis





En determinadas situaciones, tener buena memoria no es siempre favorable. Muchas veces, es mejor olvidar.

Amor: Momento donde se sentirá muy a gusto con la persona que ama y vivirá una intensa jornada.

Riqueza: Trate de empezar a adoptar una conducta equilibrada en sus gastos cotidianos.

Bienestar: Será un día para disfrutar a pleno junto a su familia. Contará con toda la energía a favor.





Cáncer





Muchas veces decir lo que uno piensa podría ocasionarle consecuencias desfavorables. Hoy, necesitará medir sus palabras.

Amor: No intente forzar las cosas. Su pareja se mostrará fría y distante, ya vendrán mejores momentos.

Riqueza: Florecerán imprevistos por asuntos de dinero en el área familiar, mantenga la calma y aclare la situación.

Bienestar: Sería bueno que ingiera más agua durante el día y que cuide lo que come.





Leo





En esta jornada, será indispensable que actúe con madurez frente a las situaciones que se le presenten y apártese de quien pueda perjudicarlo.

Amor: Haga uso de su seducción y magnetismo para reconquistar a esa persona que ama.

Riqueza: Si empieza a trabajar en equipo con sus compañeros, podrán lograr los resultados deseados por todos.

Bienestar: Dedique parte de esta jornada a la reflexión. Le será muy positivo.





Virgo





Con la presencia de Mercurio, en esta jornada podrá expresar sus ideas y pensamientos de forma magnífica.

Amor: No descuide a su pareja aunque su vida social pueda presentarse sumamente activa.

Riqueza: Suéltese, así logrará plasmar con facilidad sus ideas creativas en el área laboral.

Bienestar: Momento estupendo para la introspección. Trate de conectarse internamente con su alma.





Libra





En este día sentirá una auténtica exigencia interna por lograr el éxito en su vida. Ante todo, deberá trabajar más de la cuenta.

Amor: Su alma gemela podría desconfiar de usted, evite comportarse de manera diferente.

Riqueza: Se respira un ambiente distendido en su trabajo; logrará con facilidad alcanzar los objetivos.

Bienestar: Comparta actividades grupales, le permitirán vivir experiencias muy gratificantes.





Escorpio





Trate de no inquietarse porque todo se desarrollará a un ritmo increíblemente lento. Por más que lo apure, no podrá modificarlo.

Amor: Muchas veces todos podemos ser hirientes, sepa perdonar a su enamorado.

Riqueza: Vigile sus gastos y evite comprar todo aquello que no le sea absolutamente necesario.

Bienestar: Seguramente, se despierte un tanto angustiado. Durante el día, irá desapareciendo esa sensación.





Sagitario





Su capacidad intelectual estará en alza. Sepa aprovecharla para dar rienda suelta a planes más audaces de su vida.

Amor: Manéjese con suavidad en su vínculo, de lo contrario, podría herir los sentimientos de su pareja.

Riqueza: Hoy será una jornada favorable para afianzar nuevas actividades laborales con ingresos económicos.

Bienestar: Realice caminatas diurnas en contacto con la naturaleza, volverá relajado a su hogar.





Capricornio





Será el momento para que se determine nuevos objetivos donde pueda ampliar sus recursos y fuentes de ingreso.

Amor: Esa persona que ha estado esperado hace tiempo, está frente a usted. Tome la decisión y avance.

Riqueza: Hágase tiempo para evaluar los posibles beneficios antes de decidir una inversión. Asesórese.

Bienestar: En esta jornada, relájese y trate de encontrar el camino que lo guíe a lo espiritual.





Acuario





Hoy, su capacidad mental será máxima y tendrá gran agudeza para comprender cómo manejar situaciones difíciles.

Amor: No ahorre demostraciones de afecto. Su pareja necesitará una atención muy especial.

Riqueza: Escuche las propuestas de otros, así podrá ganar flexibilidad y acceder a nuevos recursos económicos.

Bienestar: Su mal humor hará que todo su entorno cercano se aleje y ya no comparta sus vivencias y emociones. Contrólelo.





Piscis





No se deje vencer por las dificultades sobre todo si se presentan en lo profesional. Con paciencia, todo lo resolverá.

Amor: Tendrá que ser más generoso con su alma gemela, cómprele un obsequio.

Riqueza: Trate de no efectuar inversiones exageradas, muchas veces pueden surgir imprevistos desfavorables.

Bienestar: Necesitará una depuración física, utilice la fitoterapia que lo ayudará a eliminar las toxinas de su cuerpo.



Martes, 22 de agosto de 2017