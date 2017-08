Fue contundente a la hora de llamarse a silencio Qué dijo Agustina Kämpfer sobre el nuevo romance de Jorge Rial La panelista no quiso opinar sobre el nuevo amor de Jorge Rial cuando tocaron el tema en Cortá por Lozano.



Agustina Kämpferfue contundente a la hora de llamarse a silencio cuando en Cortá por Lozano dieron la noticia sobre el nuevo romance de Jorge Rial.

Ante las chicanas insistentes de sus compañeros, la panelista, que está embarazada de siete meses, respondió: “No divaguen. No soy parte de este cuadro, no soy parte de la escena”.



Ante un comentario de que para ella este tema era un “bajón”, Kämpfer fue clara. “No es ni un bajón, chicos. No hablo todo el tiempo de todos los temas”, expresó, y luego agregó: “No me parece apropiado que yo responda sobre este tema. Ya pasó el tiempo. Pasó el margen de separación”.





