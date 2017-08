Picante

Fuerte cruce entre Mirtha y Brancatelli

La reina de los almuerzos no se guardó nada para decir.



Sin lugar a dudas la invitación de Brancatelli a la mesa de Mirtha iba a dar que hablar y así fue. Luego de hablar sobre la ex presidenta y su mandato la conductora señaló "Lo tuyo se llama fanatismo y el fanatismo no es bueno", a lo que él respondió que lo suyo es "defender con pasión".



Más adelante, Diego dijo que "Mirtha siempre reconoció que influyó para que Macri ganara" y le preguntó a la señora Legrand si creia que el kirchnerismo era una dictadura. Mirtha respondió que "si" y criticó las "políticas de fuerza" del ese gobierno. "Provocaron una división en los argentinos que nunca habíamos vivido".



Revista Pronto

Lunes, 21 de agosto de 2017