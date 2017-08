Mi Horóscopo Hoy

21 de agosto

Aries



Seguramente querrá controlar todo lo que sucede. Entienda que esa actitud no es beneficiosa, ya que su familia se opondrá.

Amor: Tome ya esa decisión en el plano amoroso. Su pareja no tolerará más excusas ni demoras.

Riqueza: Por más que la economía parece paralizada, en poco tiempo la situación se revertirá.

Bienestar: Cuando finalice la jornada laboral, distráigase mirando vidrieras o tomando un café en compañía.





Tauro





Sepa que necesitará hacer algunos ajustes. Explore sus sentimientos en relación a cada una de las cosas que ha elegido hacer en la vida.

Amor: Tendrá la necesidad de ser amado. Entréguele su corazón a esa persona.

Riqueza: Si realiza una compra, consulte precios y no se quede con el primer presupuesto, así podrá mejorar las ofertas.

Bienestar: Intente alivianar la ansiedad poniéndole límites a su adrenalina. Aprenda a cuidar su salud.



Géminis





Aprenda que la perseverancia será la llave para que usted pueda lograr los objetivos que se ha fijado a corto plazo.

Amor: Verá que aplicando el sentido común y la comprensión se cimentará esa relación conflictiva.

Riqueza: Trabaje en equipo, de lo contrario, podrían surgir complicaciones en ese proyecto nuevo.

Bienestar: En la tarde, respire aire puro y relájese ya que los contratiempos se solucionarán a la brevedad.





Cáncer





No esté pendiente todo el tiempo de lo que dicen de usted. Evite sentirse mal por algún comentario negativo que ha escuchado contra su persona.

Amor: Aguarde a un mejor momento para declararle su amor a esa persona que le quita el sueño.

Riqueza: Comprenda que la experiencia siempre sirve como ejemplo. Escuche a los demás y así podrá llegar a concretar esos proyectos que tenía postergados.

Bienestar: Disminuya los placeres alimenticios que atentan contra su salud. Realice una dieta balanceada.





Leo





Despertará con toda la sagacidad y claridad necesaria para poder poner en orden sus asuntos y planificar sus nuevas tareas.

Amor: Modere esa necesidad de control que tiene sobre su pareja, ya que solamente sirve para distanciar los sentimientos.

Riqueza: Pronto conseguirá ese empleo por más que no sea de su agrado, acéptelo.

Bienestar: Hágase respetar. No se sienta culpable por decir no en determinadas situaciones.





Virgo





Siempre que conserve sus convicciones y afiance su paciencia, no perderá el rumbo y conseguirá el objetivo que se propuso.

Amor: Fomente la profundidad en el diálogo con su pareja. Los vínculos se fortalecerán gracias a la presencia lunar.

Riqueza: Actúe con más decisión en lo profesional, de lo contrario, se estancará como siempre.

Bienestar: Empiece a planificar ese día de campo para el próximo fin de semana. Volverá totalmente relajado.





Libra





Será un jornada donde la suerte estará de su lado. Decídase y dé los pasos necesarios para poder obtener lo que hace tiempo está buscando.

Amor: Evite ser tan obsesivo en su relación amorosa. Solo logrará alejar a su pareja.

Riqueza: Ciclo ideal para realizar negocios monetarios. Busque la mejor inversión con menores riesgos.

Bienestar: Trabaje para fortalecer su confianza y entusiasmo, así logrará equilibrar su ser interior.





Escorpio



Etapa propicia para abandonar sus aires de grandeza. Intente no mostrar su inseguridad, ya que generará que los demás se alejen de usted.

Amor: La intensidad de su relación amorosa será desmedida. Entréguese sin someterla a ningún análisis.

Riqueza: Si no se encuentra lo debidamente informado, consulte a un amigo antes de tomar una decisión financiera.

Bienestar: Destine el día a descargar tensiones y pasar un hermosos momento junto a su familia.





Sagitario





Recuerde que la sabiduría es su mejor aliada. Hoy intente cuidar sus palabras y no se involucre en situaciones malintencionadas.

Amor: La relación con su pareja dará un vuelco sorprendente. Ambos querrán concretar un compromiso más firme.

Riqueza: No dude y tome esa decisión financiera que tiene entre manos. Evite sentirse inferior a los demás.

Bienestar: Sepa que un buen masaje en la zona cervical, le aliviará las tensiones que acumuló ayer.





Capricornio





Aunque le cueste, deberá poner ciertos límites en su vida familiar. Sus seres queridos sabrán entenderlo y la armonía reinará nuevamente.

Amor: Dentro del ámbito familiar aparecerán desacuerdos que alteraran la paz hogareña.

Riqueza: Si sale, recuerde cuidar su bolsillo. Diviértase sin gastar más de lo conveniente.

Bienestar: Trate de almorzar, merendar y cenar como corresponde. No descuide la alimentación.





Acuario





En caso de discutir, no se deje llevar por la ira ya que podría terminar en una ruptura. Sea paciente y espere que los ánimos se calmen en su entorno.

Amor: Abandone las reacciones impulsivas, de lo contrario, no encontrará la armonía en la pareja.

Riqueza: Siempre que se mantenga firme en sus exigencias, logrará buenas negociaciones económicas.

Bienestar: Aumente su vida social y deje de encerrarse en usted mismo. Conéctese con amigos.





Pisicis





Intente no dejar cosas sin resolver, tampoco permita que conflictos antiguos de su vida se vayan acumulando en su interior. Actúe.

Amor: Vea a tiempo sus errores y trate de buscar la solución al problema. No discuta con su pareja.

Riqueza: Tiempo de montar ese negocio. Abandone los miedos e invierta en el mismo.

Bienestar: Si se siente agobiado por sus hábitos y rutinas diarias, realice un cambio positivo en su vida.



