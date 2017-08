20 de agosto

Mi Horóscopo Hoy

Aries



Descarte todo lo que ya no le sirve, hoy no será un día para que se guíe por su instinto. Sea discreto en sus decisiones.

Amor: Esta noche, salga a buscar un amor. Hoy, se mostrará muy seductor y atractivo.

Riqueza: Aparecerá alguien que le hará una propuesta laboral más que interesante. No la rechace, pero analícela.

Bienestar: Procure no hacerse tantos problemas por cosas que no son importantes, ya que podría afectarle su vitalidad.





Tauro





No decaiga, pronto encontrará el apoyo en alguien para buscar la solución a la encrucijada en que está.

Amor: Pida apoyo si lo necesita, sus amigos lo ayudarán en ese problema amoroso.

Riqueza: Si busca empleo, llame a esa persona que le prometió brindarle ayuda profesional.

Bienestar: Reflexione en soledad y propóngase nuevas metas. Sepa que podrá conseguir lo que se proponga.



Géminis





En este día, sería bueno que esté protegido. Podría aparecer alguien del pasado que le causó daño en su vida.

Amor: Su alma gemela le solicitará mayor comunicación. Comprobará que está en lo cierto.

Riqueza: Algunas cuestiones financieras le generarán una alta posibilidad de tener conflictos con su socio.

Bienestar: Solo por hoy, deslíguese de las preocupaciones y desintoxique su espíritu junto a sus amigos.





Cáncer





En esta jornada, evite prestarle atención a los rumores. Solamente, conseguirá sumar más preocupaciones a su vida.

Amor: Florecerán cambios en su relación amorosa. Intente adaptarse evitando los enfrentamientos.

Riqueza: Sea paciente. No intente resolver de golpe todos los asuntos laborales.

Bienestar: Evite dudar y demuestre su lado hospitalario frente a esa persona que necesita ayuda.





Leo





Hoy, tendrá deseos de romper con todo lo que ha hecho hasta el momento e iniciar una nueva vida saludable.

Amor: La Luna en su signo lo favorecerá en las relaciones amorosas. Aproveche este tránsito para expresar lo que siente.

Riqueza: Sepa que un olvido o gasto innecesario podría producirle un desajuste en su presupuesto semanal.

Bienestar: Despertará con muchas energías y su cabeza pensará mucho más rápido que lo habitual.





Virgo





Aprenda que la venganza y el rencor no son la solución, por más que una persona haya actuado mal a sus espaldas.

Amor: Alguien de su familia le reclamará su atención. Hágase tiempo para escucharlo.

Riqueza: Período lleno de éxito, abundancia y magníficas perspectivas económicas.

Bienestar: Deberá cuidar su salud. Trate de disminuir el uso de la sal, evitará la retención de líquidos.





Libra





Evite enfadarse si la gente no lo comprende. Hoy, será una jornada donde la comunicación no será muy fluida.

Amor: Sepa que cuanto más dialogue con su pareja, mejor aceptará sus momentos de introspección.

Riqueza: Uno de sus socios le propondrá un negocio. No se apresure y analice el ofrecimiento.

Bienestar: Adopte una dieta libre en grasas. Pronto conseguirá un excelente estado físico.





Escorpio





Realice lo posible para no quedarse atrapado en sentimientos tristes del pasado, ya que solo se angustiará con los malos pensamientos.

Amor: Los astros intensificarán su pasión y erotismo en este día. Aprovéchelo.

Riqueza: Evite que su jefe se enfade. Trate de mantener la postura y respetar las normas en su trabajo.

Bienestar: Realice un viaje corto. Será una buena opción para despejar su mente.





Sagitario





Por más que una situación o persona lo desborde en esta jornada, procure mantener la dignidad que lo caracteriza.

Amor: Su alma gemela le hará una propuesta que no esperaba. Acepte, la pasará excelente.

Riqueza: Preste atención a lo que su socio le proponga. Obtendrán buenas ganancias.

Bienestar: Intente ocuparse un poco más de la salud y realice los controles de rutina.



Capriccornio



Durante esta jornada, deberá defender sus ideas. Evite ceder ante las presiones de quienes quieren imponerle otras diferentes.

Amor: Junto a su alma gemela encontrarán lo que siempre buscaron en la intimidad. Disfrútenlo.

Riqueza: Su jefe le pedirá un mayor rendimiento. Esté a la altura de sus demandas.

Bienestar: No se exceda con las comidas, pero tampoco caiga en la melancolía.





Acuario





Sería bueno que acepte los consejos que ha recibido de esa persona allegada, así podrá evitar caer en los mismos errores.

Amor: Comenzará el día un poco triste. Entréguese a los brazos de su amado.

Riqueza: Evite gastar de forma desmedida. Ponga los pies sobre la tierra y caiga a la realidad.

Bienestar: Será una buena jornada para planear ese viaje al exterior que tiene en mente.





Pisicis



Tiempo oportuno para que aproveche a ampliar sus perspectivas y afronte los diferentes desafíos en su vida cotidiana.

Amor: No digas más mentiras porque tarde o temprano las cosas salen a la luz.

Riqueza: Etapa para realizar proyectos, cerrar tratos o tener contacto con gente importante relacionada a su empresa.

Bienestar: Deberá vigilar de cerca su alimentación, ya que se sentirá con pocas fuerzas.



