Imágenes MonteCaserosOnline La fórmula Galantini – Brommer lanzó su candidatura a la intendencia de Monte Caseros 2017 - 2021 Eduardo Galantini y Graciela Castañeda de Brommer presentaron su lista de concejales y las alianzas que los acompañarán el próximo 08 de octubre en su postulación para Intendente y Vice Intendente por la alianza Juntos Podemos Más.



En el patio de la Unión Ferroviaria pasadas las 21:30 horas Eduardo “Botón” Galantini y Graciela Castañeda de Brommer candidatos a Intendente y Vice Intendente por la alianza Juntos Podemos Más en la ciudad de Monte Caseros presentaron oficialmente a sus concejales y las alianzas que los acompañarán en las próximas elecciones que se desarrollarán el domingo 8 de octubre.



Quienes a través de las colectoras se suman a Galantini y Castañeda son Frente Corrientes Podemos Más, Alianza Forjando Presente y Futuro, Unidad Casereña, Kolina, Compromiso Federal y la Nueva Alternativa.

Luego de la presentación de las diferentes alianzas y sus correspondientes candidatos, fueron presentados al público Eduardo Galantini y Graciela Castañeda quienes dejaron su mensaje a los presentes de cara a lo que será el próximo acto eleccionario.



En primer lugar hizo uso de la palabra la Doctora Castañeda quien muy agradecida por el acompañamiento expresó “gracias por tantas demostraciones de cariños y afectos que he recibido en estos días y siempre. Quiero decirles que estoy muy contenta de formar parte de este proyecto junto a Botón y me llena de alegría ver al peronismo unido, trabajando todos juntos en pos de lograr ser gobierno en el periodo 2017 – 2021. Agradecer a esta militancia tan comprometida que me llena de orgullo, decirles que me siento respaldada por cada uno de ustedes y decirles que queremos ser gobierno para ser útiles al pueblo, siguiendo la premisa de la justicia social.”



“Ustedes me conocen, hace más de 30 años estoy abocada a la tarea de atender, promover y prevenir la atención de los niños y lo voy a seguir haciendo porque así lo hice siempre. Lo único que hoy quiero pedirles en esta noche, me den con su voto la oportunidad de apoyar a Eduardo, de trabajar junto a él y me comprometo firmemente a ocuparme de uno de los determinantes más importante para tener salud que tiene que ver con la mejora del medio ambiente, la mejora de saneamiento ambiental y eso tiene que ver con llegar con agua potable al interior de las viviendas, cloacas, si no se podría hacer cloacas no habría la adecuada eliminación de las descretas, eliminación adecuada de los residuos, electricidad y mejora de la vivienda, así también trabajar en temas tan importante como es la prevención y el tratamiento de las adicciones para tener una mejor calidad de vida de todos los casereños. Necesitamos el apoyo de ustedes, que sean partícipes activos.” sostuvo



“En esta noche quiero agradecer a mi familia, en especial a mis hijos, mi hermana, recordar a mi padre peronista de corazón como lo dije días pasados y agradecerle a mi compañero, Carlos, que me apoya y me acompañe en este tarea.”



“Espero que Dios y la Virgen de Itatí nos proteja y que tengamos los mejores resultados y los convoco a cada uno de los casereños a que promuevan con su voto esta oportunidad de cambio que todos esperamos, muchas gracias y a ganar”. finalizó la candidata a Vice Intendente Graciela Castañeda de Brommer dando lugar al candidato por la alianza Juntos Podemos Más, Eduardo Galantini





“También para mí, como dijo Graciela, es un orgullo estar nuevamente con ustedes, acompañado por ustedes, con este hermoso grupo de candidatos a concejales que nos representan, que muestran y manifiestan una vocación muy grande por la política y por el quehacer de todos los casereños y que decir de mi compañera, Graciela Brommer, que me acompaña como vice intendente. La verdad que tener una compañera de lujo como ella, con el compromiso que tiene con nuestra ciudad, con nuestros niños, no hace más que fortalecer cada día la idea mía de que Monte Caseros tiene que volver a latir con ese corazón tan grande que ella manifiesta y pone, es corazón que Graciela pone en la atención a los chicos es lo que nos inspira para trabajar por nuestro pueblo. Y es bueno que trabajemos por los niños porque la construcción de una comunidad empieza ahí y desgraciadamente con estas cosas de la política el niño siempre es el ausente de todas las decisiones políticas, cuando uno va hacer algo en un barrio le pregunta a los vecinos, a los comerciantes, a las fuerzas de seguridad, a las amas de casa, pero al niño nunca se le pregunta y esta ciudad debe ser también construida con la mirada del niño por eso creo que Graciela resume claramente la idea que tenemos para nuestra Monte Caseros del futuro, trabajar para que esos niños construyan y tengan una ciudad inmensamente mejor que la que vivimos nosotros” inició diciendo el candidato a Intendente por Juntos Podemos Más, Eduardo Galantini



“Estamos iniciando a partir de hoy una campaña política de aquí al 2 de octubre, vamos a trabajar incansablemente, vamos a caminar todos los días, vamos a hablar con cada uno de los montecasereños, vamos a escuchar a cada uno de los montecasereños, queremos que amplíen las ideas que nosotros tenemos, queremos que las fortalezcan, que nos enseñen las cosas que todavía no hemos podido comprender de nuestra ciudad” dijo añadiendo “del otro lado nos plantean una campaña sucia, una campaña llena de insultos, de difamaciones, traen mercenarios de afuera para utilizarlos en esa campaña, que no se gasten, no los vamos a atender, no los vamos a mirar, no vamos a prendernos. No nos vamos a detener en eso porque nuestra campaña es hacia adelante, nuestra campaña es mirando a los ojos de los casereños, nuestra campaña es caminando hacia el futuro de nuestra ciudad, no queremos mirar para atrás, no queremos que nos detengan en las cosas que no nos interesan, por eso es que las columnas de sostén de esta campaña y de este trabajo en la municipalidad van a estar basados en lo que cada uno de los montecasereños queremos y también en recuperar ese municipio que el peronismo tanto cuidó durante tantas gestiones y tan destruido lo tienen. Es importante que volvamos a recuperar el Municipio de Monte Caseros para los montecasereños. Hace siete años iniciamos una gestión, en el año 2009 nuestra última gestión en el Municipio de Monte Caseros, hoy miramos con tristeza como se ha destruido el capital que supimos engrandecer, vemos que el empleado municipal, el contratado municipal trabaja hoy todavía con el mismo sueldo con el cual lo contratamos nosotros hace más de siete años y medio, eso es imposible que sea así, es una vergüenza, no debe pasar más… al otro día que asumamos la gestión el contratado municipal va a iniciar una carrera cobrando $3.800 para llegar en los primeros tres meses a un sueldo del jornalero argentino, que ronda los $6.300, eso va a cobrar nuestro contratado al cabo de los primeros tres meses de gobierno porque más allá del equipamiento que siempre tuvimos en nuestro municipio el alma de nuestro municipio es el recurso humano, el alma de las calles limpias, de la recolección de residuos, de mantener el alumbrado público es el recurso humano, si no se trata bien, si no se contiene bien, si no se mantiene bien ese recurso humano pasa lo que pasa ahora, barrios con calles destruidas, basura en todas las esquinas, cuevas de lobo en los barrios por falta de iluminación y nuestro pueblo merece muchísimo más que eso. Por ello es imprescindible que nuestro empleado municipal pueda mantener los servicios mínimos y básicos que nuestra ciudad requiere”.



“Ya dijo Graciela cuales van a ser los ejes de nuestra gestión, el hábitat, las viviendas, la salud de nuestros niños, llegar con la infraestructura básica que un pueblo necesita a todos los barrios, vamos a terminar con las obras empezadas, terminaremos de asfaltar el Malvinas, el Chilcal, iniciaremos y terminaremos en nuestra gestión el asfalto del nuevo barrio Independencia, atenderemos la costanera abandonada y destruida, recuperaremos nuestra fuente, recuperaremos y mejoraremos el ambiente con un basural que tenga la recolección ordenada y clasificada de los residuos, todo eso se puede hacer, por supuesto que el Hospital de Monte Caseros va a ser uno de nuestras miradas más firmes, más potentes” dijo sosteniendo “no tenemos dudas que en este triunfo nos acompañará también triunfando en la provincia de Corrientes nuestro compañero Camau Espínola, y él va a ser la herramienta de ayuda para atender un hospital que día a día nos asusta, nos decepciona, nos preocupa, más allá del esfuerzo que puede llegar a hacer el personal médico y no médico, hay que atender más el hospital. No puede ser que tengamos un Gobernador que crea que la provincia termina en Curuzú Cuatiá, la provincia hacia el sur termina en Monte Caseros sr. Gobernador así que le pedimos que con lo poco que le queda de gestión dote al hospital de Monte Caseros por lo menos con la mitad del personal que tiene el de Curuzú que cuenta con cuatro veces más enfermeros, más médicos, más ambulancias, más equipamiento para atender a una población similar o igual a la nuestra, no vamos a permitir que el Hospital de Monte Caseros siga en el estado que está, vamos a poner recursos de la Municipalidad. Ni Graciela ni yo vamos a ser funcionarios que digamos no, el hospital es de la provincia, la policía y la seguridad no tienen nada que ver, son de la provincia, todos los problemas que aquejen a los montecasereños va a ser nuestros problema y en todos esos problemas vamos a estar presentes”



“Esta reunión de hoy, que les agradezco su participación, agradezco profundamente a los compañeros de la Unión Ferroviaria que nos ayudan, nos acompañan, nos dan su casa, que nos traen su banda de Buenos Aires, en esta reunión de hoy la intención es estar juntos, mirarnos y poner el motor en marcha para empezar la carrera hacia el 2 de octubre. A lo largo de este mes y medio que queda van a ir conociendo a través de nuestros mensajes, en las radios los distintos proyectos y propuestas que tenemos para Monte Caseros, hoy todos los que estamos acá tenemos una misión, trabajar para que gane esta fórmula y para que quienes están detrás nuestro sean concejales de Monte Caseros. Les pido a cada uno de los que estamos acá seamos profetas de estas cosas, seamos ansiosos mensajeros de este triunfo que queremos consagrar el 8 de octubre. Nosotros compañeros tenemos mucho para ofrecer, la gente nos conoce, sabe quién es Graciela, quien soy yo y saben que hemos hecho cuando estuvimos en el Municipio, del otro lado solo hay oferta de dinero, no le tenemos miedo a la billetera del Municipio, no todo se puede comprar, le queremos decir al Intendente Municipal que no todo se puede comprar, se compran algunas cosas pero no se compra la voluntad de la gente, la dignidad, no se borra con dinero el recuerdo que la gente tiene en su corazón de las cosas que hemos hecho. Así que queridos compañeros miremos al frente, contémosle a cada uno de nuestros vecinos lo que está por venir, trabajemos sin mirar para atrás, no le tengamos miedo al dinero, no le tengamos miedo a la bolsa ni a nada de lo que nos quiera ofrecer porque lo que tenemos por delante es el futuro de nuestros hijos, es el crecimiento de Monte Caseros, es la posibilidad de construir un puente con nuestros hermanos uruguayos, es la posibilidad de poder trabajar con el doloroso tema de las adicciones, es la posibilidad de tener un hospital en condiciones, es la posibilidad de tener seguridad en cada uno de nuestros barrios, de poder transitar, andar, mirarnos a los vecinos, de ser felices, y no estar en la tristeza permanente de un pueblo que se achica, se achancha y se aburre día a día. Tenemos que volver a que la cultura y la educación sean también una herramienta para crecer en Monte Caseros, por eso compañeros los convoco a seguir militando, seguir trabajando, a ir por mucho más y a gobernar juntos desde el 10 de diciembre, hasta la victoria siempre” concluyó



HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ LAS IMÁGENES

Luego de la presentación de las diferentes alianzas y sus correspondientes candidatos, fueron presentados al público Eduardo Galantini y Graciela Castañeda quienes dejaron su mensaje a los presentes de cara a lo que será el próximo acto eleccionario.En primer lugar hizo uso de la palabra la Doctora Castañeda quien muy agradecida por el acompañamiento expresó “gracias por tantas demostraciones de cariños y afectos que he recibido en estos días y siempre. Quiero decirles que estoy muy contenta de formar parte de este proyecto junto a Botón y me llena de alegría ver al peronismo unido, trabajando todos juntos en pos de lograr ser gobierno en el periodo 2017 – 2021. Agradecer a esta militancia tan comprometida que me llena de orgullo, decirles que me siento respaldada por cada uno de ustedes y decirles que queremos ser gobierno para ser útiles al pueblo, siguiendo la premisa de la justicia social.”“Ustedes me conocen, hace más de 30 años estoy abocada a la tarea de atender, promover y prevenir la atención de los niños y lo voy a seguir haciendo porque así lo hice siempre. Lo único que hoy quiero pedirles en esta noche, me den con su voto la oportunidad de apoyar a Eduardo, de trabajar junto a él y me comprometo firmemente a ocuparme de uno de los determinantes más importante para tener salud que tiene que ver con la mejora del medio ambiente, la mejora de saneamiento ambiental y eso tiene que ver con llegar con agua potable al interior de las viviendas, cloacas, si no se podría hacer cloacas no habría la adecuada eliminación de las descretas, eliminación adecuada de los residuos, electricidad y mejora de la vivienda, así también trabajar en temas tan importante como es la prevención y el tratamiento de las adicciones para tener una mejor calidad de vida de todos los casereños. Necesitamos el apoyo de ustedes, que sean partícipes activos.” sostuvo“En esta noche quiero agradecer a mi familia, en especial a mis hijos, mi hermana, recordar a mi padre peronista de corazón como lo dije días pasados y agradecerle a mi compañero, Carlos, que me apoya y me acompañe en este tarea.”“Espero que Dios y la Virgen de Itatí nos proteja y que tengamos los mejores resultados y los convoco a cada uno de los casereños a que promuevan con su voto esta oportunidad de cambio que todos esperamos, muchas gracias y a ganar”. finalizó la candidata a Vice Intendente Graciela Castañeda de Brommer dando lugar al candidato por la alianza Juntos Podemos Más, Eduardo Galantini“También para mí, como dijo Graciela, es un orgullo estar nuevamente con ustedes, acompañado por ustedes, con este hermoso grupo de candidatos a concejales que nos representan, que muestran y manifiestan una vocación muy grande por la política y por el quehacer de todos los casereños y que decir de mi compañera, Graciela Brommer, que me acompaña como vice intendente. La verdad que tener una compañera de lujo como ella, con el compromiso que tiene con nuestra ciudad, con nuestros niños, no hace más que fortalecer cada día la idea mía de que Monte Caseros tiene que volver a latir con ese corazón tan grande que ella manifiesta y pone, es corazón que Graciela pone en la atención a los chicos es lo que nos inspira para trabajar por nuestro pueblo. Y es bueno que trabajemos por los niños porque la construcción de una comunidad empieza ahí y desgraciadamente con estas cosas de la política el niño siempre es el ausente de todas las decisiones políticas, cuando uno va hacer algo en un barrio le pregunta a los vecinos, a los comerciantes, a las fuerzas de seguridad, a las amas de casa, pero al niño nunca se le pregunta y esta ciudad debe ser también construida con la mirada del niño por eso creo que Graciela resume claramente la idea que tenemos para nuestra Monte Caseros del futuro, trabajar para que esos niños construyan y tengan una ciudad inmensamente mejor que la que vivimos nosotros” inició diciendo el candidato a Intendente por Juntos Podemos Más, Eduardo Galantini“Estamos iniciando a partir de hoy una campaña política de aquí al 2 de octubre, vamos a trabajar incansablemente, vamos a caminar todos los días, vamos a hablar con cada uno de los montecasereños, vamos a escuchar a cada uno de los montecasereños, queremos que amplíen las ideas que nosotros tenemos, queremos que las fortalezcan, que nos enseñen las cosas que todavía no hemos podido comprender de nuestra ciudad” dijo añadiendo “del otro lado nos plantean una campaña sucia, una campaña llena de insultos, de difamaciones, traen mercenarios de afuera para utilizarlos en esa campaña, que no se gasten, no los vamos a atender, no los vamos a mirar, no vamos a prendernos. No nos vamos a detener en eso porque nuestra campaña es hacia adelante, nuestra campaña es mirando a los ojos de los casereños, nuestra campaña es caminando hacia el futuro de nuestra ciudad, no queremos mirar para atrás, no queremos que nos detengan en las cosas que no nos interesan, por eso es que las columnas de sostén de esta campaña y de este trabajo en la municipalidad van a estar basados en lo que cada uno de los montecasereños queremos y también en recuperar ese municipio que el peronismo tanto cuidó durante tantas gestiones y tan destruido lo tienen. Es importante que volvamos a recuperar el Municipio de Monte Caseros para los montecasereños. Hace siete años iniciamos una gestión, en el año 2009 nuestra última gestión en el Municipio de Monte Caseros, hoy miramos con tristeza como se ha destruido el capital que supimos engrandecer, vemos que el empleado municipal, el contratado municipal trabaja hoy todavía con el mismo sueldo con el cual lo contratamos nosotros hace más de siete años y medio, eso es imposible que sea así, es una vergüenza, no debe pasar más… al otro día que asumamos la gestión el contratado municipal va a iniciar una carrera cobrando $3.800 para llegar en los primeros tres meses a un sueldo del jornalero argentino, que ronda los $6.300, eso va a cobrar nuestro contratado al cabo de los primeros tres meses de gobierno porque más allá del equipamiento que siempre tuvimos en nuestro municipio el alma de nuestro municipio es el recurso humano, el alma de las calles limpias, de la recolección de residuos, de mantener el alumbrado público es el recurso humano, si no se trata bien, si no se contiene bien, si no se mantiene bien ese recurso humano pasa lo que pasa ahora, barrios con calles destruidas, basura en todas las esquinas, cuevas de lobo en los barrios por falta de iluminación y nuestro pueblo merece muchísimo más que eso. Por ello es imprescindible que nuestro empleado municipal pueda mantener los servicios mínimos y básicos que nuestra ciudad requiere”.“Ya dijo Graciela cuales van a ser los ejes de nuestra gestión, el hábitat, las viviendas, la salud de nuestros niños, llegar con la infraestructura básica que un pueblo necesita a todos los barrios, vamos a terminar con las obras empezadas, terminaremos de asfaltar el Malvinas, el Chilcal, iniciaremos y terminaremos en nuestra gestión el asfalto del nuevo barrio Independencia, atenderemos la costanera abandonada y destruida, recuperaremos nuestra fuente, recuperaremos y mejoraremos el ambiente con un basural que tenga la recolección ordenada y clasificada de los residuos, todo eso se puede hacer, por supuesto que el Hospital de Monte Caseros va a ser uno de nuestras miradas más firmes, más potentes” dijo sosteniendo “no tenemos dudas que en este triunfo nos acompañará también triunfando en la provincia de Corrientes nuestro compañero Camau Espínola, y él va a ser la herramienta de ayuda para atender un hospital que día a día nos asusta, nos decepciona, nos preocupa, más allá del esfuerzo que puede llegar a hacer el personal médico y no médico, hay que atender más el hospital. No puede ser que tengamos un Gobernador que crea que la provincia termina en Curuzú Cuatiá, la provincia hacia el sur termina en Monte Caseros sr. Gobernador así que le pedimos que con lo poco que le queda de gestión dote al hospital de Monte Caseros por lo menos con la mitad del personal que tiene el de Curuzú que cuenta con cuatro veces más enfermeros, más médicos, más ambulancias, más equipamiento para atender a una población similar o igual a la nuestra, no vamos a permitir que el Hospital de Monte Caseros siga en el estado que está, vamos a poner recursos de la Municipalidad. Ni Graciela ni yo vamos a ser funcionarios que digamos no, el hospital es de la provincia, la policía y la seguridad no tienen nada que ver, son de la provincia, todos los problemas que aquejen a los montecasereños va a ser nuestros problema y en todos esos problemas vamos a estar presentes”“Esta reunión de hoy, que les agradezco su participación, agradezco profundamente a los compañeros de la Unión Ferroviaria que nos ayudan, nos acompañan, nos dan su casa, que nos traen su banda de Buenos Aires, en esta reunión de hoy la intención es estar juntos, mirarnos y poner el motor en marcha para empezar la carrera hacia el 2 de octubre. A lo largo de este mes y medio que queda van a ir conociendo a través de nuestros mensajes, en las radios los distintos proyectos y propuestas que tenemos para Monte Caseros, hoy todos los que estamos acá tenemos una misión, trabajar para que gane esta fórmula y para que quienes están detrás nuestro sean concejales de Monte Caseros. Les pido a cada uno de los que estamos acá seamos profetas de estas cosas, seamos ansiosos mensajeros de este triunfo que queremos consagrar el 8 de octubre. Nosotros compañeros tenemos mucho para ofrecer, la gente nos conoce, sabe quién es Graciela, quien soy yo y saben que hemos hecho cuando estuvimos en el Municipio, del otro lado solo hay oferta de dinero, no le tenemos miedo a la billetera del Municipio, no todo se puede comprar, le queremos decir al Intendente Municipal que no todo se puede comprar, se compran algunas cosas pero no se compra la voluntad de la gente, la dignidad, no se borra con dinero el recuerdo que la gente tiene en su corazón de las cosas que hemos hecho. Así que queridos compañeros miremos al frente, contémosle a cada uno de nuestros vecinos lo que está por venir, trabajemos sin mirar para atrás, no le tengamos miedo al dinero, no le tengamos miedo a la bolsa ni a nada de lo que nos quiera ofrecer porque lo que tenemos por delante es el futuro de nuestros hijos, es el crecimiento de Monte Caseros, es la posibilidad de construir un puente con nuestros hermanos uruguayos, es la posibilidad de poder trabajar con el doloroso tema de las adicciones, es la posibilidad de tener un hospital en condiciones, es la posibilidad de tener seguridad en cada uno de nuestros barrios, de poder transitar, andar, mirarnos a los vecinos, de ser felices, y no estar en la tristeza permanente de un pueblo que se achica, se achancha y se aburre día a día. Tenemos que volver a que la cultura y la educación sean también una herramienta para crecer en Monte Caseros, por eso compañeros los convoco a seguir militando, seguir trabajando, a ir por mucho más y a gobernar juntos desde el 10 de diciembre, hasta la victoria siempre” concluyó



Sábado, 19 de agosto de 2017 Volver