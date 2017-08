Este es el show

Yanina Latorre, a puro llanto: "Estoy acabada"

Después de la nota de Diego Latorre, Yanina Latorre habló con Este es el show y se mostró sin fuerzas.



Este viernes, Diego Latorre rompió el silencio sobre su escándalo de infidelidad con Natacha Jaitt. Horas después, Yanina Latorre habló con Este es el show y no pudo disimular su angustia a puro llanto.



“Son meses muy difíciles, me cansé, me harté del ensañamiento y mis hijos no dan más. Yo ni sabía que hoy Diego iba a hablar en Intrusos, dicen que lo manejo pero a gatas puedo con mi vida. Si no tuviera trabajo creo que estaría tirada en una cama sin poder levantarme. Pero lo importante son mis hijos, ellos tienen mucha vergüenza, esto se convirtió en una burla y al final somos una familia que no la está pasando bien. Mi marido no es un asesino, ya le dicen “Puntita”, a mí “cornuda” ¿Qué más quieren? Si nos querían ver destruidos, ya está”, inició.



Sobre Natacha Jaitt, argumentó: “Cada vez que sale un nuevo audio tiemblo, es como la muerte. No saben el dolor que me da escucharlos y encima hay portales que me arroban para que los escuche. No sé por qué tanto ensañamiento por parte de ella, yo no le hice nada. El reverendo mal nacido que me cagó fue Diego ¿qué le hice a ella? Me dice ‘gato de country’, piensa que estoy con él por plata y la verdad es que lo amo. ¿Hasta dónde va a seguir todo esto? Ya iniciamos las acciones legales correspondientes y la semana que viene va a haber novedades”.



En cuanto a su relación actual con Diego, Yanina aseveró: “Están muy difíciles las cosas entre nosotros. Yo estoy acabada, no doy más. Todo esto que está pasando es psiquiátrico y si hay algo que yo no soy es enferma. Soy la persona más sana en todo esto, sí, lloro porque estoy angustiada, pero acá estoy dando la cara porque después sino me agobian con las guardias, no puedo más”.





Fuente: Rating Cero

Viernes, 18 de agosto de 2017