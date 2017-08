Galería MonteCaserosOnline Repudiable acto de vandalismo en el Cementerio de la Misericordia Un grupo de vándalos provocaron serios destrozos en el cementerio de la localidad, rompieron vidrios y forzaron cerraduras en más de 20 nichos.



El cementerio municipal nuevamente fue el blanco de un hecho vandálico en la noche de ayer, donde personas desconocidas que fueron vistas por los serenos del lugar ocasionaron destrozos en varias bóvedas.



El Intendente Municipal Miguel Olivieri, junto a la Secretaria de Planeamiento, Arquitecta Natalia Percara, recorrió el lugar esta mañana y denunció con repudio este lamentable acontecimiento, “alrededor de las 23 horas de ayer tuvimos que hacer una denuncia en la Comisaría por los destrozos en el cementerio local, es tremendo que suceda esto justo ahora que estamos en época de campaña política y lo único que hace es empañar la situación”.

“El personal municipal permanece en el lugar hasta las 20 horas, luego toman su puestos los serenos y fueron ellos los que dieron aviso, que alrededor de 20 jóvenes estaban dentro del cementerio e incluso los amenazaron y corrieron a los cuidadores con arma blanca y piedras. Estos vándalos son los responsables de los daños que sufrieron los nichos y panteones, sin duda es un hecho lamentable para los familiares de los seres queridos que ya no están”.



Olivieri indicó, que de inmediato se realizó la denuncia correspondiente. Estas personas habrían ingresado al lugar saltando los muros y para identificar los responsables continúan las investigaciones.



“Ya hicimos un relevamiento de cuáles son los nichos que sufrieron daños y a medida que los familiares se vayan acercando a nosotros vamos a ir reparando los destrozos”, Expresó.



“Si uno analiza en el momento que se dio esta situación da que pensar y sobre todo teniendo en cuenta que estamos en época de campaña. Yo personalmente lo responsabilizo por ese lado, que todo es apropósito, tuvimos cortes de árboles no autorizados un sábado a la noche, basurales que se formaron en la costa y en varios sectores de la ciudad. Nada de esto es lo que queremos como pueblo, al contrario, queremos más desarrollo y sobre todo que la ciudad se embellezca, hay muchas personas que están construyendo sus casas y arreglando sus frentes, es lamentable tener que gastar recursos para ir solucionando estos inconvenientes”, finalizó





