Participante del certamen de "ShowMatch"

¿Qué pasó entre Fede Bal y las vestuaristas del "Bailando"? "Tuve una especie de discusión, pero de ahí a maltratar…"

El participante del certamen de "ShowMatch" estaba disconforme con la ropa que le dieron para la cumbia pop y habría protestado, de muy buena manera.



Cada gala del Bailando Fede Bal lleva a la pista una nueva polémica. Esta vez, el jurado del certamen conducido por Marcelo Tinelli le dijo que era un "maltratador", luego de que se supiera que había tenido diferencias de criterios con la gente de vestuario.





"Dicen que tenés aires de divo y de maltratador, no puedo creerlo de vos, porque tenés buena educación. Dijiste a la gente de vestuario que era una porquería lo que te habían dado y que salías con tu ropa. Decime que no es verdad porque se me cae tu buena enseñanza", dijo Moria Casán. Ángel de Brito y Marcelo Polino también intentaron indagar sobre el asunto.



Al salir de Ideas del Sur, Bal contó a Los ángeles de la mañana su versión de lo ocurrido: "Es un tema de vestuario que tiene que terminar en vestuario. Hablé con María (Vilariño, la nueva jefa del sector), tal vez yo tenía otra forma de trabajar con la anterior jefa".



"Me dieron una ropa que no me gustó, propuse otra, ¿te parece? Sí, listo perfecto. Le dije, "esto no me gusta", tal vez soy más básico, más clásico, es una forma de trabajar nueva", explicó y aclaró que nunca trató mal a nadie: "Me parece que están haciendo de esto un tema grande para que el show siga y crezca, conmigo no lo generen porque no lo estoy buscando".



Sin embargo, admitió que algo había pasado: "Tuve una especie de discusión diciendo que no me gustaba, pero de ahí a maltratar… después dije que con Lana teníamos una forma de trabajar en la que nos entendíamos mas. Yo me tengo que poner algo que me quede cómodo, pero es un tema de producción".



Si bien no dio detalles de cómo fue la discutió, dijo que no hubo "ninguna palabra demás" y se definió como "un tipo súper respetuoso".

Martes, 20 de junio de 2017