Pasó en la TV Jorge Lanata le respondió a Diego Brancatelli: "Tendrían que hacer un manual para explicar la broma"

El periodista no reaccionó de la mejor manera cuando anoche, el panelista de Intratables, le entregó la muñeca de Cristina Kirchner en los premios Martín Fierro.



Jorge Lanata (56) se refirió esta mañana a la broma que Diego Brancatelli (41) le hizo durante la entrega de los Martín Fierro 2017. Desde su ciclo radial Lanata sin filtro, emitido por Radio Mitre, dijo: "Tendrían que hacer un manual para explicar la broma".



Anoche, el conductor de Periodismo Para Todos optó por no dar detalles del asunto y trató de minimizarlo. "Sí, vino a traérmelo. Se lo recibí porque soy una persona educada", dijo Lanata. Al tiempo que ante la pregunta del "mal gusto" por parte de Brancatelli, contestó: "Me parece que es una pavada hablar de esto… y que vos me lo preguntes". Y cerró: "La manera de terminar la grieta es la Justicia".



Hoy, el periodista dijo que la "broma" del panelista de Intratables "le salió mal" porque "nadie la entendió" y con respecto a la muñeca "Cristinita", el obsequio que anoche Brancatelli le entregó en sus manos, un irónico Lanata afirmó que se lo dio a alguien "para que lo guarde".



Recordemos que durante la ceremonia de los Martín Fierro todo era calma hasta que Diego Brancatelli subió al escenario junto a sus compañeros de Intratables, que ganó en la terna como mejor programa periodístico, y le dedicó el premio alzando "a la 'Cristinita' de la suerte". "Se la voy a regalar a Jorge Lanata cuando lo vea", había dicho.



Si bien no salió al aire, cuando bajó del escenario Diego cumplió su objetivo y fue hasta la mesa del periodista para entregarle la muñeca. "Para cerrar la grieta, ¿la vas a guardar o tirar?", le consultó el panelista a Lanata, que se encontraba sentado, cómodo en la mesa que compartía con su equipo. "Para mí es una boludez. Pero está todo bien", le contestó el conductor de PPT. A lo que Brancatelli retrucó: "Acá está la 'Cristinita' de la suerte, entre tanto Martín Fierro".



Infobae.com



Martes, 20 de junio de 2017