Intratables

Santiago Del Moro habló del chiste de Brancatelli en los Martín Fierro

El conductor se refirió a la actitud de su compañero sobre el escenario al dedicarle un obsequio a Jorge Lanata.



Intratables", AméricaTV, ganó el Martín Fierro en la categoría mejor programa periodístico.





Santiago Del Moro expresó su felicidad por este reconocimiento y también se refirió a la broma que hizo Diego Brancatelli a Jorge Lanata cuando el equipo subió al escenario a recibir la estatuilla.



"Sigo sin entender el chiste y no me pareció de buen compañero con los que estábamos ahí. Este es el premio de todos", se sinceró el conductor.



"Diego esto porque mucha gente me pregunta: no me enojo a esta altura de la vida. No entendí el chiste y mucho menos con Lanata que estuvo hace tres semanas en nuestro programa", agregó.



Primiciasya.com

Martes, 20 de junio de 2017