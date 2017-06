Día de la Bandera

Monte Caseros conmemoró el 197º Aniversario del paso a la inmortalidad de Manuel Belgrano



Frente a la Escuela Nº 88 “Del Centenario” se llevó a cabo el acto central en conmemoración al Día de la Bandera, el cual se celebra cada 20 de junio, en homenaje al paso a la inmortalidad de quien fuera su creador, Manuel Belgrano.



La ceremonia, fue encabezada por el Intendente Miguel Olivieri y la misma dio inicio pasadas las 10:00 horas, contando con la presencia de autoridades civiles, militares, eclesiásticas, instituciones educativas y público en general. Con la promesa de Lealtad y Jura de la Bandera Nacional por parte de los niños de 4to grado de las escuelas primarias y los Soldados Voluntario de la “Agrupación 20 de Junio” del Centro Educación Operacional “Duque de Caxias”, Monte Caseros celebró el 197º aniversario del fallecimiento del prócer.



Tras ser presentada la “Agrupación 20 de Junio” del CEO a las autoridades, el Intendente Olivieri fue invitado a saludar a las tropas formadas. Inmediatamente, a cargo de la Banda Militar Humaitá fueron entonadas las estrofas del Himno Nacional Argentino y seguidamente, el Padre Ramón Espinosa realizó una evocación religiosa.





Continuando con la ceremonia, la Docente María Mercedes Largueri de la Escuela Nº 88 “Del Centenario” dejó su mensaje, “hoy recodamos al Manuel Belgrano, lo recordamos como el creador de nuestra bandera y aunque no es poco, no da la sensación de que sea suficiente. Belgrano fue un joven comprometido, con ideales, con convicciones, luego fue un hombre inquieto y activo, abogado, filósofo, escritor, periodista, político, economista y educador, que respondiendo a las circunstancias que se vivían hizo lo que la patria necesitaba por el bienestar de todos y para construir una sociedad mejor. Sin ser un gran militar lideró un ejercitico y triunfó en Tucumán y en Salta, colaboró con San Martín en su empeño, ya que la liberación de un pueblo nunca es tarea de uno solo. Falleció un 20 de junio de 1820 en la pobreza extrema olvidado por sus compatriotas inmersos en un guerra civil. Nos legó un gran ejemplo, de entrega, de decisión y claro una bandera que un 27 de febrero a orillas del Rio Paraná enarboló por primera vez”.



“Nuestra insignia es más que un estandarte es la proyección de lo somos como sociedad, es el símbolo de nuestra independencia, nuestra historia y nuestras instituciones, es un cofre que contiene nuestras luchas diarias, nuestros ideales, valores y nuestros sueños postergados, ese trozo de tela celeste y blanca es el país mismo, es nuestra identidad, le dice al mundo que somos una nación independiente, libre y soberana. La argentina ha pasado por diversos imaginarios que fueron articulando la nación que hoy somos, muchas de estas cosas han sucedido exactamente a contramano de lo que querían Belgrano, San Martín o Güemes, pero todo eso paso, la responsabilidad de hoy y del mañana es nuestra. Ya no hay grandes héroes que enfrentar ejércitos muchos más poderosos, que crean banderas, que cruzan montañas hoy sólo estamos de pie ante nuestro pabellón. Hoy podemos escribir nuestra historia en la ciudad, en el barrio, nuestra casa, tenemos grandes retos y grandes oportunidades, sin ser mejores en la motivación podemos hacerlo porque nuestras ansias y nuestros objetivos nos pueden hacer fuertes. Debemos creer en nuestra historia que ha sido capaz de enfrentar la tiranía para enfrentarse libre y en la conciencia que nos mueve a querer un país adulto, una patria nueva, soñada y necesaria, que nos cobije con justicia y bienestar codo a codo podemos trabajar para construir la Patria Grande como soñó este héroe ¿comenzamos?”.



Seguidamente el Jefe Comunal Miguel Olivieri se refirió a la fecha, “hoy es un día especial para nuestros alumnos de 4to grado y también para los jóvenes soldados voluntarios de nuestro ejército en el sólo hecho de prometer y jurar fidelidad a nuestra bandera, este es un simple hecho simbólico, muchos lo hemos hechos algunas vez, pero este debería ser el comienzo de un nuevo compromiso con nuestra patria, jurar la bandera va más allá de ese grito que nos sale del alma, significa el deber de ser cada día mejores ciudadanos, mejores defensores de nuestros próceres que entregaron sus vidas para libertarnos, significa ser cada día más solidarios con nuestro hermanos, levantarnos cada día con más ganas de enfrentar el mundo y llevarlo por delante en el buen sentido, el de estudiar, trabajar, comprometernos a ser mejores personas, significa superarnos y no someternos. Este compromiso de fidelidad a nuestra bandera nos debe llenar de orgullo y no de soberbia. Que la sangre que nos corre por las venas tiene que estar caliente para que me importe lo que le pasa al otro, tenderle una mano amiga, ayudarlo a caminar en tiempo difíciles que siempre nos toca transitar y sacar pecho ante la adversidad”.



“Esta bandera que hoy van a jurar y prometer debe ser el camino de responsabilidad y no el símbolo que flamea cada vez que hay un acto. Esta bandera está por encima a cualquier otra, a la de nuestros clubes de futbol o partidarios, es la que debemos fidelidad, el orgullo de ser argentino es algo que nos nace desde muy adentro y cuando todos nos unimos en ese mismo sentimiento podemos avanzar como pueblo. Basta de peleas entre hermanos, basta de desencuentros entre ciudadanos, ¿acaso no es, que nosotros queremos lo mejor para nuestra argentina?, pues entonces acompañemos con el corazón a estos niños y a estos jóvenes en este día, para que iniciemos hoy el camino del respeto hacia los argentinos que amamos esta bandera y a la que debemos defender hasta perder la vida”, finalizó.



Posteriormente alumnos de la Escuela Nº 88 realizaron una representación de todas las banderas de las provincias que componen nuestro país, mientras que los niños de 5to grado bailaron un esquema corporal “bandera del amor”.



La Promesa de Lealtad a la Bandera es uno de los actos más representativos de nuestro amor hacia la Patria, donde los alumnos de 4to grado de las escuelas primarias se reúnen para formar parte de tan solemne acto.



Con la alegría de saber que este día no será como cualquier otro y que la presencia de sus padres, familiares y docentes son la muestra confianza y orgullo de sentirse argentinos. Los niños de 4to de las escuelas primarias de la ciudad realizaron su promesa, luego de escuchar atentamente las palabras a cargo de la Directora de la Escuela Nº 88 Beatriz Gallardo, respondieron a viva voz, ¡Sí Prometo!.



Posteriormente se procedió a la toma de juramento de fidelidad a la Bandera a los Soldados Voluntario de la “Agrupación 20 de Junio” del Centro de Educación Operacional “Duque de Caxias”. De inmediato se adoptó el dispositivo de desfile de la Bandera Nacional y la Bandera de Guerra del Ejército dando por finalizado el acto.



A continuación compartimos con nuestros lectores las imágenes capturadas por nuestras cámaras:



Martes, 20 de junio de 2017