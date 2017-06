Escándalo total Dalma Maradona explotó contra Dani Alves, quien insultó a Diego Un futbolista tuvo fuertes declaraciones sobre Diego Maradona y su hija Dalma salió al cruce.



Dani Alves, futbolista y amigo de Lionel Messi, sorprendió cuando en declaraciones televisivas tuvo fuertes términos hacia Diego Maradona: "¿Cuántos Balones de Oro tiene Maradona? No sería para mí un orgullo decir que gané una Copa del Mundo haciendo un gol con la mano".

Dalma salió a responderle a través de su cuenta de Instagram con un fuertísimo descargo. "Dice que a usted no le daría orgullo ganar un mundial con un gol con la mano y ahí, si usted me lo permite, le preguntaría si tuvo la oportunidad de ver el otro gol que mi papá hizo en ese mismo partido. Para rematar dice que no lo pondría a mi papá como ejemplo deportivo para los jóvenes y ahí me atrevo a decir que hasta mi papá estaría de acuerdo con usted porque se cansó de repetir QUE EL NUNCA QUISO SER EJEMPLO DE NADA E HIZO LO QUE PUDO", manifiesta en uno de los fragmentos.



Mirá el descargo completo.









