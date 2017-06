El ex tenista habló Pico Mónaco, con ganas de ser papá, ¿qué dirá Pampita?

A menos de un año de haberse puesto de novio con la modelo, el ex tenista habló sobre la posibilidad de tener un bebé.



La relación entre Juan "Pico" Mónaco (33) y Carolina "Pampita" Ardohain (39) está cada vez más afianzada, y en su visita a Polémica en el bar manifestó su deseo de ser padre cuando la preguntaron la respecto.



"Sí", respondió muy seguro el ex tenista, y contó que es un tema que se habla en la pareja.



"Si llega, llega. Uno está enamorado, confía en el amor y esas cosas van sucediendo", cerró al respecto Pico y contó que se lleva muy bien con los hijos de la modelo, Bautista, Beltrán y Benicio.



Luego de varios meses de rumores, Ardohain y Mónaco hicieron público su romance a fines del año pasado y de ahí en más ya no se separaron: vacaciones y hasta una convivencia part time (los fines de semana) en una casa que alquilaron en Nordelta.



Además de su rol como jurado del Bailando, Pampita se prepara para conducir su propio programa en KZO, mientras que Pico tendrá su ciclo en el mismo canal con Mariano Zabaleta (39), el Pollo Álvarez (32) y Nazareno Mottola (35).



