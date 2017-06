¿Maleducadas?

Ángel de Brito mandó al frente a dos chicas del Bailando que se hacen las divas

El jurado del Bailando aprovechó su rol de conductor de LAM para mandar al frente a dos famosas que no saludan y hasta se rumorea que maltratan a las maquilladoras del programa de Tinelli.



Hablando de la primera eliminación del Bailando, Ángel de Brito aprovechó para mandar al frente a dos participantes que llegan con aires de diva a la productora del programa y no sólo no saludan sino que hasta hay denuncias de que maltratan a la gente.



¿De quiénes se trata? De dos personajes tan dispares como Noelia Marzol y la Tigresa de Oriente. De acuerdo al conductor de LAM, ambas fueron denunciadas por maquilladores y vestuaristas como las únicas dos que llegan sin saludar aunque fueron más contundentes con la artista peruana, quien además habría maltratado a una maquilladora hasta hacerla llorar.



La Tigresa quedó eliminada el jueves tras pelear en el teléfono con Huevo Müller y su novia, quien confirmó lo dicho por De Brito y aseguró que ella misma vio cómo la cantante peruana trataba mal a una de las chicas que la maquillaba.



Revista Pronto

Viernes, 16 de junio de 2017