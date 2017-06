Mi Horóscopo Hoy

16 de junio

Aries



Ponga un poco de orden a su vida, de lo contrario, perderá tiempo y no podrá resolver los problemas que se presenten.

Amor: En determinadas situaciones colóquese en lugar de su enamorado, así hará más estable y fluido el vínculo.

Riqueza: Sepa que muchas veces la realidad no es lo que parece, avance y tome esa decisión económica tan importante.

Bienestar: Realice una depuración física. Utilice la fitoterapia que lo ayudará a eliminar las toxinas de su cuerpo.





Tauro





Hoy necesitará actuar con más responsabilidad que nunca y no intervenir en comentarios maliciosos para eludir problemas.

Amor: Etapa donde se sentirá muy a gusto con la persona que ama y vivirá una intensa jornada.

Riqueza: Con su precisión y eficacia profesional, resolverá los temas monetarios pendientes.

Bienestar: Disfrute de actividades grupales, le permitirán vivir experiencias muy gratificantes.



Géminis





Sepa que la solución de los problemas dependerá de su paciencia y la fuerza de voluntad para enfrentarse a cada situación que tenga que vivir.

Amor: No descuide a su pareja aunque su vida social pueda presentarse sumamente activa.

Riqueza: Florecerán imprevistos por asuntos de dinero en el área familiar, mantenga la calma y aclare la situación.

Bienestar: Si le preocupa su figura, decídase y comience ya mismo la dieta que necesita para lucir mejor.





Cáncer



Aprenda a utilizar la lucidez en determinados momentos. Así, podrá elegir con acierto las opciones que se le presenten durante el día.

Amor: Ya vendrán mejores momentos, no intente forzar las cosas. Su pareja se mostrará fría y distante.

Riqueza: Sumérjase de lleno en su proyecto. Los negocios comerciales se destacarán en estos días.

Bienestar: En el momento que pueda, dedique parte de esta jornada a la reflexión. Le será muy positivo para usted.





Leo





No es momento para tomar decisiones apresuradas. Actúe de forma prudente proponiéndose no descartar de forma radical ninguno de sus objetivos.

Amor: Hace días, su pareja necesita de mucha atención. No ahorre en demostraciones de afecto.

Riqueza: Limite sus gastos y evite comprar todo aquello que no le sea absolutamente necesario.

Bienestar: Si planifica su día en función al placer, se sentirá mucho mejor con usted mismo.





Virgo





Deje de inquietarse por más que todo se desarrolle a un ritmo increíblemente lento. Por más que lo apure, no podrá modificarlo.

Amor: Evite mostrarse frío e indiferente. Su alma gemela estará muy susceptible.

Riqueza: Suéltese, así logrará plasmar con facilidad sus ideas creativas en el área laboral.

Bienestar: Domine su temperamento para no crear conflictos con su entorno, ya que su ánimo será variado.





Libra





Con paciencia, todo lo resolverá. No se deje vencer por las dificultades sobre todo si se presentan en lo profesional.

Amor: Podrá sentirse atraído por una persona diferente a todas las que conoció hasta el momento, intente un acercamiento.

Riqueza: Evite caer en la inercia, la jornada le posibilitará la realización de buenos negocios.

Bienestar: Aproveche la noche para dormir y el día para pasear en compañía. Modifique los hábitos.





Escorpio





Si su estado emocional esté debilitado, podrían surgirle muchas dudas a la hora de tomar decisiones trascendentales.

Amor: No pierda más tiempo. Momento para que decida qué es lo que busca en el plano amoroso.

Riqueza: Evite aterrorizarse si su economía no está en buenas condiciones. Espere para resolver esas cuentas pendientes.

Bienestar: Su mal humor hará que todo su entorno cercano se aleje y ya no comparta sus vivencias y emociones. Contrólelo.





Sagitario





En caso de que se sienta inducido por alguna actividad descolocada, no deje pasar el momento de inspiración y realícela.

Amor: No derroche su seducción y magnetismo para reconquistar a esa persona que ama.

Riqueza: Con la ayuda de un familiar, podrá establecer las pautas que le permitan acelerar sus asuntos comerciales.

Bienestar: Será un día para disfrutar a pleno junto a su familia. Contará con toda la energía a favor.





Capricornio



No habrá quien lo detenga. Podrá obtener lo que desee en todos los planos de su existencia, especialmente en su vida profesional.

Amor: Evite mostrase vulnerable. Confíe en su pareja, ella sabrá comprenderlo y le brindará ayuda.

Riqueza: Antes de aceptar las diferentes ofertas laborales que le brinden, deberá meditar sus consecuencias.

Bienestar: Su codicia desmedida puede tenderle una trampa. Sea más prudente.





Acuario



Las buenas energías aumentarán su inteligencia y agudeza para comprender cómo manejar las situaciones difíciles.

Amor: Buscará una relación más comprometida que satisfaga sus ansias en el plano amoroso.

Riqueza: Hágase tiempo para evaluar los posibles beneficios antes de decidir una inversión. Asesórese.

Bienestar: Cambie su ánimo asistiendo al cine o a un espectáculo, hará que mejore su humor.





Piscis





Su capacidad intelectual estará en alza. Sepa aprovecharla para dar rienda suelta a los planes más audaces de su vida.

Amor: La Luna lo favorecerá en las relaciones amorosas. Aproveche este tránsito para expresar lo que siente.

Riqueza: Si desea iniciar un negocio o invertir, deberá manejarse con sumo cuidado, puede perder dinero.

Bienestar: Retome el habito de las clases de baile que hace tiempo ha abandonado por su rutina.



Viernes, 16 de junio de 2017