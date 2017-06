A corazón abierto María Susini: "Cuando quedé embarazada, decían que mi hija era de cualquiera menos de Facundo" La modelo no está acostumbrada a dar entrevistas ni hablar de su vida privada. Nueve años después del nacimiento de su primera hija, aclaró una fuerte acusación que recibió.



María Susini (40) no acostumbra a dar entrevistas y mucho menos hablar de su vida privada ni dar detalles de la familia que conformó con Facundo Arana (45), con quien está en pareja desde hace diez años y tiene tres hijos: India (9) y los mellizos Yaco y Moro (7).

Tanto es así que a la modelo le bastaron nueve años para aclarar escalofriantes versiones y prejuicios que recibió cuando quedó embarazada de su primera hija con el actor.



"Trabajo en la tele desde chica, delante y detrás de cámara, y conozco mucho todo el medio y cómo se manejan las cosas. Estoy acostumbrada a que se diga cualquier cosa y eso mismo lo viví en carne propia. Cuando empecé a salir con Facu, quedé embarazada y de repente India era hija de cualquiera, de 500 hombres distintos menos de Facundo", contó María en una nota con revista Pronto de esta semana.



"Soy bastante segura de mí misma, sé cómo me muevo en la vida y nunca tuve la necesidad de demostrar nada. Jamás tuve hambre de figurar y nunca me interesaron los chimentos ni los escándalos. Cuando te vienen a preguntar por estas cuestiones, tenés dos opciones: o respondés y alimentás los chimentos o no das explicaciones y dejás que miren tu conducta a lo largo de tu carrera", respondió cuando le preguntaron si dicha versión no le dolía como para salir a aclarar en los medios todo lo que se dijo.



También habló de la personalidad de su marido y los enfrentamientos públicos que tuvo con distintos compañeros de trabajo: "A Facu lo conocí cuando él ya era una figura y lo veía del otro lado antes de conocerlo a él personalmente. Ahora que llevo diez años a su lado, sé quién es y me río de todo lo que dicen de él. Además, es una maldad, es injusto, no es real. Pero entiendo que es parte de este medio que se hable por hablar".



Por último, reconoció que si bien no le afecta el qué dirán, tampoco le cayeron muy bien dichas versiones sobre si hija cuando estaba por ser madre primeriza. "No me gusta que hablen gratuitamente de mí, ni que me consideren la trola de turno, como cuando tuve a mi primera hija y mucha gente decía eso. Yo estaba siendo madre y no me duele porque sé quién soy. Pero en algún punto te llega y te afecta. Con el tiempo todo decanta", explicó maría Susini.





