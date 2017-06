Amor amor Franco Masini contó intimidades de su relación con Candelaria Tinelli Franco Masini (23) y Candelaria Tinelli (26) viven un intenso noviazgo y ya se muestran juntos luego de confirmar el romance en las redes sociales.



"Estoy viviendo un combo copado: feliz en el trabajo y en mi vida amorosa, disfrutando todas las cosas que me están pasando", aseguró Masini a Gente y luego detalló cómo se conocieron: "La conozco hace un tiempo y bueno... este año la conocí más... Estamos muy bien juntos".



"Ahora te puedo decir que con Cande estamos de novios. Estoy contento, feliz... Y bueno, si aparecen cámaras... que aparezcan: estamos súper relajados", agregó Franco.

"La respeto (a Candelaria), sin exponerla porque sí. No me gusta hablar de más, porque intento cuidar lo más posible mi noviazgo. Por eso, me esfuerzo en separar mi trabajo de mi vida privada", explicó Masini respecto a la exposición pública.



Rating Cero



Miércoles, 14 de junio de 2017 Volver