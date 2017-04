Televisión Gustavo Yankelevich defendió a su hijo, Tomás: "Me pone muy mal que lo ensucien tanto" El productor televisivo se metió de lleno en la polémica iniciada por Pablo Echarri, quien aseguró haber sido rechazado de un proyecto de Telefé por cuestiones políticas.



La polémica parecía haber quedado atrás, pero ahora vuelve a sumar un nuevo capítulo. Fue a comienzos de marzo, cuando Pablo Echarri aseguró que había sido dejado afuera de la miniserie sobre la vida de Sandro por cuestiones políticas.



Según contó el actor, había mantenido varias reuniones para interpretar al fallecido cantante, en una ficción producida por Telefé. Todo parecía ir sobre rieles, pero cuando regresó de sus vacaciones, el panorama había cambiado drásticamente. "Me enteré de que mi representante había tenido una reunión con alguien cercano a la cúpula de Telefé. (...) Me dijo que se había juntado con un enviado de la dirección del canal y que le había dicho que, bueno, yo no iba a ser parte del proyecto porque no me querían, porque dividía la pantalla", aseguró Echarri. El entonces gerente de programación, Tomás Yankelevich quedó así en el ojo de la tormenta.



Desde entonces, muchos decidieron dar su opinión sobre el tema y se posicionaron de un lado y del otro de la polémica. Y ahora es Gustavo Yankelevich -padre de Tomás e histórico gerente de programación de Telefé- quien decidió romper lanzas en defensa de su hijo. "Yo lo llamé a Tomas, cuando leí el tema de la miniserie de Sandro, le dije estás avanzando mucho con eso, y le pregunté si ya tenía el protagonista. Cuando me dijo que no, le propuse que lo tuviera en cuenta a Juan Darthés. Él me contestó `no quiero tener a alguien conocido, no quiero que ese actor conocido se lo `chupe´ a Sandro porque la gente va a ver en la pantalla al actor y no a Sandro. No quiero que pase eso´", dijo en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad.





"Cuando vi que estaban diciendo lo de Echarri, que denunciaban eso, yo le dije: `¿por qué no salís a aclarar, a decir la verdad?´. Y él ya había tomado la decisión de irse de Telefé y me dijo: `para qué voy a salir a enredarme si en 10 días ya me voy´", agregó el productor. "Me pone muy mal que lo ensucien tanto, con tanta mentira, con tanta basura, esto que cuento yo es verdad, verdad, verdad".



