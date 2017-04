La historia Shakira le dedicó una polémica canción a Gerard Piqué Shakira estrenó una nueva canción llamada "Me enamoré" dedicada explícitamente a Gerard Piqué, que reflota la polémica sobre los inicios de la relación amorosa.



Mucho se ha hablado en el pasado sobre los verdaderos destinatarios de algunas canciones de Shakira, y la colombiana reabrió la polémica con el estreno de su nuevo tema "Me enamoré".

La canción hace referencias totalmente explícitas que dejan en claro que está dedicada a su actual pareja Gerard Pique, por ejemplo "me gusta esa barbita".



Pero otros tramos reabren la polémica sobre el inicio de la relación. "Me enamoré. Lo vi solito y me lancé", afirma la colombiana en otra parte de la canción. Sin embargo, la historia cuenta que cuando ellos se conocieron ambos estaban en pareja.



En declaraciones recientes, Piqué confesó que cuando empezó a salir con Shakira "ella todavía tenía pareja", en referencia a Antonio de la Rúa, agregando que se conocieron "en Madrid antes del Mundial Sudáfrica 2010".



Sin embargo, en la previa de aquel mundial, el futbolista declaraba que "su novia iba a ir a verlo al mundial", en referencia a Nuria Tomas, su pareja en aquel entonces.





