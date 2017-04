Sorpresa La primera foto de Agustina Kampfer embarazada y la reacción de Jorge Rial La panelista de "Corta por Lozano" confirmó que está esperando un hijo del chef Agustín Badaracco y compartió la noticia con sus seguidores en Instagram. Mirá lo que dijo el conductor de Intrusos.



Después de un mes de sembrar dudas, la periodista Agustina Kampfer finalmente confirmó su embarazo en "Corta por Lozano", el programa en el que trabaja como panelista. La ex pareja de Jorge Rial fue entrevistada por Maju Lozano, a quien le contó cómo conoció al padre de su hijo y cómo recibió la noticia.



Luego del aviso público, Kampfer decidió compartir la noticia con sus seguidores en las redes sociales. Con ese objetivo, publicó una foto en su cuenta de Instagram junto a sus compañeros de panel tocándole la incipiente pancita de embarazada.

"Acá en el fin de una jornada tan especial para mí. Y así me tienen mis compañeros, a puro mimo. No imaginan las ganas que tenía de compartir esta felicidad, la más plena y profunda; ni lo agradecida que estoy por tantos buenos deseos. Nos llegan. Nos abrazan. Nos hacen vibrar de emoción", escribió la periodista junto a la imagen.



Al ser consultado sobre el embrazado de su ex pareja, Jorge Rial contó que ya estaba enterado de la noticia antes de que saliera a los medios, ya que Agustina se lo había anunciado personalmente. "Es una hermosa noticia. Agustina será una gran madre porque es una buena persona, a quien quiero mucho", manifestó el conductor de Intrusos.



Rial y Kampfer se separaron a mediados de diciembre del año pasado, pero dieron a conocer la noticia varias semanas después. "Pasamos muchas cosas durante el año pasado. Intentamos remontarla pero no se pudo", explicó el periodista en Intrusos a mediados de enero de este año.



Revista Pronto



Sábado, 08 de abril de 2017