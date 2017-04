Sigue la polémica Naiara Awada: "Polino tiene razón, me aprovecho de mi apellido" Naiara Awada, con un pie adentro del Bailando 2017, desafió a Marcelo Polino, uno de los jurados, e ironizó con sus declaraciones.



Naiara Awada, quien confirmó su participación en el Bailando 2017, volvió a referirse a los dichos del periodista Marcelo Polino quien aseguró que la joven actriz "es una cartonera del apellido".

"Polino tiene razón, sí aprovecho los beneficios de mi apellido a full, me encanta el término además. Imaginate que si la carga de mi apellido sólo es peso y sufrimiento, me tengo que ir del país, al menos tengo que sacarle provecho", confesó entre risas. Al tiempo que admitió que "es cierto, me cayó todo del cielo, yo soy actriz, y lo tengo que aprovechar".



Awada fue una de las primeras famosas en confirmar su participación en el Bailando. Al respecto indicó: "Yo sé a qué me llaman, sé que esperan que sea funcional al show, sé que buscan que hable de mi apellido, de mi tía, de mi prima, para mi es mi familia". Mientras que, acerca de qué podría motivarla para dejar el show, aclaró que "el límite para mi es si la empiezo a pasar mal".



En cuanto a su relación con la primera dama, Juliana Awada, reveló: "Yo te puedo decir que ella es mi tía, que yo la amo". "Este es el amor que eligió para su vida, sí hubo diferencias, pero yo la quiero mucho y eso no cambia nada", confesó. Se refirió entonces, al presidente de la Nación, Mauricio Macri: "No comparto la mayoría de las cosas que hacen como gobierno, pero como padre de mis primas, me saco el sombrero".





Fuente: Rating Cero



Sábado, 08 de abril de 2017 Volver