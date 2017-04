Televisión Qué le dijo Agustina Kämpfer a Jorge Rial sobre su embarazo La conductora confirmó este viernes que está en la dulce espera y que decidió tener un hijo con un ex novio y "amigo de toda la vida".



"No somos pareja, somos dos amigos que decidieron tener un hijo juntos con todo este amor y cumplir nuestro sueño", aseguró Agustina Kämpfer al confirmar que está embarazada esperando su primer hijo junto al chef Agustín Baradacco, que está radicado en México.

La conductora se reencontró con su ex novio, a quien hoy define como su "amigo más antiguo", a fines de diciembre, semanas después de que se separara de Jorge Rial. Es por eso que Agustina no pudo evitar que le pregunten cómo le contó al conductor y periodista la noticia.



"Los que me conocen saben que este era mi deseo más profundo y se alegraron un montón", contó en Cortá por Lozano y sobre el rol de Rial, explicó: "Todas las personas importantes de mi vida sabían esto antes de que trascendiera en los medios, y él es una".



Sin embargo, no quiso revelar cómo fue la conversación que mantuvo con su ex. "No me siento muy cómoda hablando de mi ex pareja en el marco de mi embarazo con otra persona. Y creo que sería inapropiado para él, para conmigo y con mi hijo", aclaró.



"Con todo el respeto y el amor del mundo, lo separo y mi presente es este", agregó Kämpfer.





