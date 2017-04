Decisión de vida Kämpfer confirmó su embarazo y contó cómo es la relación con el padre de su hijo La periodista reveló cómo tomó la decisión de ser madre junto al chef Agustín Baradacco, con quien, asegura, haber cumplido el sueño de su vida.



Agustina Kämpfer confirmó su embarazo y reveló cómo tomó la decisión de ser madre sin estar en pareja con el futuro padre de su hijo, el chef Agustín Baradacco, un ex novio y amigo de toda la vida. "Estoy feliz", fue lo primero que expresó con una sonrisa dibujada en su cara.

"Nos reencontramos para tener un bebé y cumplir un sueño que teníamos en común", explicó la periodista este viernes en Cortá por Lozano, y agregó: "Somos dos amigos que decidieron tener un hijo juntos con todo este amor".



"Yo no necesito que Agustín sea el hombre que yo espero en la vida y él no necesita que yo sea la mujer que espera. Somos una familia para toda la vida, pero no vamos a estar uno al lado del otro como pareja", aclaró Kämpfer.



"Solo le exigimos al otro ser el mejor papá y la mejor mamá del mundo. De hecho, en su momento le dije que va a ser bienvenida la mujer que lo acompañe y lo mismo va a pasar con el hombre que me acompañe a mí", detalló la periodista sobre la charla que tuvo con Baradacco, con quien mantiene "una amistad de toda la vida: "Él es mi amigo más antiguo desde un lugar muy libre y muy amoroso".



"Él me acompaña muchísimo pero todavía no va a venir a Buenos Aires y cuando llegue el momento, lo camuflaré", bromeó Agustina sobre la exposición mediática que el chef no esperaba tener con esta noticia.



"Él me acompaña muchísimo pero todavía no va a venir a Buenos Aires y cuando llegue el momento, lo camuflaré", bromeó Agustina sobre la exposición mediática que el chef no esperaba tener con esta noticia: "Él no tiene nada que ver con los medios", sintetizó Kämpfer.



Nombres y sexo del bebé



Agustina Kämpfer aseguró que no tiene preferencia por el sexo de su hijo y que con respecto a los nombres ya baraja distintas posibilidades pero aun no quiere revelarlo. "Hablamos por WhatsApp y le dije que él me vaya pasando los que quiere y yo los que me parece", explicó.



Por otro lado, aclaró que su hijo nacerá en Buenos Aires ya que quiere que se crie con sus afectos: "Quiero llevarlo los domingos con mi familia", dijo sobre la posibilidad de que ella se fuera a vivir a México, en donde está radicado Baradacco.



Fuente: Rating Cero



Viernes, 07 de abril de 2017 Volver