Dalma Maradona se hartó y contó la verdad de su cruce con Rocío Oliva en España

Cansada de tantas especulaciones, la hija del Diez dio detalles del confuso episodio que terminó con presencia policial en un Hotel de Europa.

"Yo me fui a dormir lo más bien y al otro día, cuando bajo a desayunar me dicen que mi papá estaba en otra habitación. Ahí pregunté qué había pasado pero no me quisieron decir", detalló.



"Cuando subo, una persona que está con mi papá me dicen que Rocío había llamado a la policía porque mi papá le había pegado y hasta decía que tenía abierto el labio. Lo primero que hice fue ir a verla a ella, pero me abrió la puerta lo más bien", agregó.



Sorprendida e indignada, Dalma se plantó: "La verdad es que tienen una dinámica de pareja que no entiendo. Yo la vi lo más bien. Obviamente hablé con papá y se quería matar porque se armó un quilombo tremendo".



Dueña de un carácter fuerte, admitió que una vez mantuvo una charla muy tensa con la novia de su padre. "Le aclaré las cosas porque estaba muy nerviosa, decía que le había mandado una foto suya a papá... ¡me tienen harta con las fotos!".



A raíz de estos episodios, el vínculo quedó tirante: un hola y un chau, nada más.



Viernes, 07 de abril de 2017