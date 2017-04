Emoción relato

Flavio Mendoza: "Si Dios quiere, en nueve meses soy papá"

El coreógrafo contó que alquiló un vientre en Estados Unidos y que este mes será la inseminación artificial. Además, mirá cómo piensa llamar a su hijo.



Flavio Mendoza cumplirá el sueño más importante de su vida ya que recurrió al alquiler de un vientre en Estados Unidos y este mes será la inseminación. "Si Dios quiere, en nueves meses voy a ser papá", confesó el coreógrafo en una emotiva entrevista en televisión.



"Creo que voy a ser el mejor papá del mundo. Sueño con ser papá cada noche y también me asusto mucho. Me pasa de despertarme con angustia, con miedos de padre, pensando en resolver situaciones, son cosas que no me pasaron nunca", contaba en enero pasado Flavio.



Dos meses después, su sueño se está por cumplir: "Este mes será la inseminación artificial. No tendría que decirlo, puede ser que falle... Lo estoy haciendo en Miami. Ojalá se pudiera hacer acá y fuera más fácil. En Argentina, la madre subrogada, la que lleva el bebé, tiene derechos sobre el niño y allá no", contó en Los Ángeles de la Mañana.



Los nombres que eligió



"Si es varón, Dionisio; si es mujer, Irene. Dionisio por una persona que a los 8 años me dijo una frase re linda que se me quedó grabada a fuego. 'Los únicos sueños que no se cumplen son aquellos que no se sueñan'. Yo era muy volado y me decía eso. E Irene es una abuela del corazón que tuve. Cuando estábamos en el circo, dormíamos en camas cuchetas. Éramos cuatro hermanos y yo dormía a los pies de Irene. Dormí años con ella, Irene me daba la mamadera", explicó en un emotivo relato.





Fuente: Rating Cero

Jueves, 06 de abril de 2017