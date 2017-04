¡Lo dijo! Pollo Álvarez: "Con Barbie no fue más que un beso" Después de muchas desmentidas por ambas partes, el conductor reveló en medio de una entrevista que tuvo un affaire con la hija de Nazarena Vélez.



Barbie Vélez y Pollo Álvarez se cansaron de desmentir que tuvieran cualquier tipo de relación o que hubiera pasado algo entre ellos después de que apareciera una foto en la que estaban abrazados en un boliche.

Sin embargo, al propio conductor se le terminó escapando que sí existió un beso entre ambos. Rodeado de periodistas que le preguntaban por los rumores de affaire con Laurita Fernández o Ailén Bechara, el Pollo quiso finalizar el tema con Barbie pero se mandó al frente solo.



"Se que es difícil de creer, pero la verdad que no pasó nada. Estábamos paveando, tenemos confianza. Con Barbie no fue más que un beso", llegó a confesar el conductor frente a las cámaras de Infama.



"Tenemos buena onda. No somos amigos; Estábamos paveando"



"No tendría nada que ocultar, soy soltero no le debo nada a nadie, y lo mismo Barbie. Pero no tenemos nada. Entiendo que la foto es muy sugerente, que estamos juntos, que estamos hablando muy cerca, que la vi. Pero ella fue con un grupo de amigas, yo amigos y nos conocemos. Tenemos buena onda. No somos amigos. Estábamos paveando", había dicho hace tan solo dos semanas cuando intentó desmentir la noticia.



Fuente: Rating Cero





