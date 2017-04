Ex Mercado Municipal Segunda Velada Boxística del 2017: se pondrá en juego el Título Correntino Este viernes 7 de abril se llevará a cabo la segunda Velada Boxística del 2017.



El evento el cual pondrá en juego el Título Correntino avalado por la Federación Argentina de Box se desarrollará en el Ex Mercado Municipal a partir de las 21:30 horas y contará con 8 peleas ameteur, la actividad deportiva está organizada por la Municipalidad de Monte Caseros a través de la Dirección de Deporte.



comparte con sus lectores como serán las peleas que tendrán lugar en lo que será la segunda velada boxística del 2017.



• Facu Arias (MC) debutante Vs Matías Ramos (Goya)

• Jorge Villalba (Curuzú Cuatiá) Vs Agustín Chazarreta (Chaco)

• Chino Álvarez (MC) Vs Ignacio Paniagua

• Rocío Caballero Vs Evelin La Capitalina

• Juan Pablo Morend (MC) Vs El Cuervo Maximiliano

• José Salinas Vs Agustín Gauto (Ctes)

Pelea de Semifondo

Macarena Castillo (MC) vs Ivana Chazarreta (Chaco) Campeona Nacional año 2016 en Córdoba



Pelea de Fondo

En juego el Título Correntino Avalado por la F.A.B (Federación Argentina de Box) enfrentará a Joaquín Gómez (MC) vs Braian Ibarra (Goya)



La entrada general tendrá un costo de $50 mientras que el Ring Side saldrá $80





Jueves, 06 de abril de 2017 Volver