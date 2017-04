Regreso

Reapareció Matías Alé: "Perdí amigos, plata y trabajos..."

Luego de su recaída del año pasado, Matías Alé decidió, muy razonablemente, alejarse de las cámaras y de los flashes. Sin embargo, con un perfil más bajo, el actor siguió trabajando en teatro en la ciudad de San Rafael.



"De mi recaída del año pasado aprendí a sobreponerme, a ponerme de pie, a entender que soy una persona que puede caer y levantarse. Aprendí a valorar a mi madre, a mis amigos, a la gente que me acompañó y también aprendí a darme cuenta que hay gente que no estuvo", contó Matías en diálogo con "Intrusos".



Con respecto a su regreso a trabajo, el comediante explicó: "La temporada fue muy buena, me sentí muy bien de salud, me divertí mucho. Sin la presión de competir por las entradas me pude relajar y disfrutarla. San Rafael me dio salud".





Sobre su tratamiento para estabilizar el brote psicótico que sufrió, el actor confesó que cambió su perspectiva sobre los remedios: "Tener que tomar medicación ya lo asumo como algo natural, es lo que me hace bien, a diferencia de cómo lo sentía el año pasado. Es como me dice mi psicóloga, es como un terremoto, vos salís de tu casa y ves qué quedó en pie, qué perdiste, qué hay y que no... Y yo perdí muchas cosas, perdí amigos, perdí contactos, perdí trabajo, perdí plata".



¡Fuerza, Matías!



Revista Pronto

Jueves, 06 de abril de 2017