¿Se queda en el molde? Las dudas de Barbie de cara a la apelación en la causa contra Fede Bal Después de escuchar el fallo de la Justicia y tras mantener largas conversaciones con su abogado, la actriz sorprendió a todos al confesar cuáles serán los pasos a seguir.



Por la magnitud de la denuncia por violencia que levantó contra su ex, todos imaginaban que Barbie no se quedaría de brazos cruzados con el sobreseimiento del Juez. La idea de la apelación se presentaba casi como un hecho hasta que ella habló con Los Ángeles de la mañana y dejó a todos con la boca abierta.



"Prefiero guardarme para mí lo que pienso del fallo. El año pasado la pasé muy mal y no quiero repetir absolutamente nada. Por eso estoy viendo si seguimos o no. Tengo 22 años y hay cosas que no quiero vivir más... no sé, tengo sentimientos encontrados porque también quiero que se haga justicia".



Aún sabiendo que Fede Bal pensaba utilizar el recurso, ella se mantuvo muy firme: "No me interesa, me alegro por él".

También se mostró bastante reacia a la hora de dar detalles sobre su presente sentimental. "Dije que estoy muy bien y contenta pero no tengo compañía amorosa ni novio. Nada de eso".



Revista Pronto



