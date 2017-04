Internacional Mel B de las Spice Girls sufrió violencia y discriminación de su ex Una de las integrantes de las Spice Girls narró los pesares que vivió con su ex Stephen Belafonte. "Maldito mono", le llegó a decir.



Mel B, ex Spice Girls, reveló el infierno que vivió con su ex Stephen Belafonte, productor de cine de quien se separó el mes pasado. Ella denunció violencia física y emocional, además de discriminación.

La cantante logró una orden de restricción por parte de un juez, tras presentar con su defensa un extenso documento en el que detalla el maltrato recibido.



"Decía que destruiría mi carrera y que no me dejaría ver a mis hijos. Me amenazó con hacer públicos videos íntimos", manifestó a la justicia Mel según informó TMZ, además de indicar que la llamaba "maldito mono".



Según el documento, Belafonte forzaba a Mel a participar en orgías con terceros y ella era víctima de abusos, tanto físicos como psicológicos, frente a sus hijos. Ella también habría recibido "trompadas y escupitajos".



La denuncia también incluye frases que le decía cuando su padre estaba por morir: "tragátelo, si se va a morir, se va a morir".



Fuente: Rating Cero



