Lourdes Sánchez vuelve a bailar luego de su operación

La materia pendiente de Lourdes Sánchez está muy cerca de concretarse, ya que en Semana Santa el Teatro del Sol, en Villa Carlos Paz, volverá a "Bien Argentino", show que recibió 8 Premios Carlos en la temporada de verano y en el cual no pudo actuar debido a su operación en la columna.



Lourdes debutará el miércoles 12 junto a Marcelo iripino, Adabel Guerrero, Fernando Bertona, Marcelo Josset , Facundo Toro y la Compañía Sentires.

"El regreso al espectáculo lo siento como una nueva oportunidad, me había quedado con muchas ganas de estar en el show, pero debía priorizar mi salud. En el verano sufrí mucho dolor físico y estoy feliz de estar perfecta", expresó la bailarina.



"Mis compañeros me recibieron maravillosamente en este regreso. Quiero volver a los escenarios y hacerlo en Carlos Paz tiene un significado especial. Estoy muy agradecida", sentenció.



Con dirección de Angel Carabajal y producción de DABOPE, la obra se presentará desde el miércoles 12 al domingo 16 de abril en el teatro Del Sol.





Miércoles, 05 de abril de 2017