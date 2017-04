Polémica Roberto Piazza le respondió a Georgina Barbarossa: "Dijiste una gran p..." Al diseñador no le cayeron bien las palabras que utilizó la actriz al manifestar su preocupación de que alguno de sus hijos fuera gay porque ella era "una madre fuerte".



Roberto Piazza salió al cruce al contestarle a Georgina Barbarossa, quien había manifestado su preocupación de que alguno de sus hijos fuera gay porque ella era "una madre fuerte" durante su infancia.

"Admiro a Georgina, me hace reír mucho, es una maravillosa actriz. Me admiro de admirarla, y me admiro de que todavía sigan diciendo tantas pelotudeces tanta gente. Cuando nací, me regalaron una pelota de fútbol. Jugaba al fútbol, a la escondida, pescaba, remaba. Hacia todo tipo de cosas. También me gustaba jugar con los trapos de mi mamá", dijo el diseñador en Infama.



"Georgina hizo un paso de comedia en un momento donde este tema está candente. Si ella cree que para que un hijo no sea gay le tenés que regalar eso, está medio equivocada (...) No sé la sexualidad de sus hijos, no la conozco, no soy amigo. La he vestido, me parece maravillosa comediante (...) Quiero entender que quiso hacer un paso de comedia. Si no es así, es una idiotez, totalmente fuera de lugar (...) Antes de abrir la boca debería pensar un poquito. Hay gente que sufre bastante, mucho más de lo que la gente piensa. No es inteligente decir esto, Georgina, dijiste una gran pelotudez", completó Piazza.



Los dichos de Georgina que generaron polémica



"Siempre fui muy cuidadosa y Vasco me retaba y me criticaba por eso. Me decía que no podía ser tan miedosa. Con el tiempo aprendés a hablar con los chicos, justamente para no trasmitirles tus miedos. Yo pensaba que iba a tener algún hijo gay porque soy una madre fuerte. Hablé de esto en terapia. Pero tuvieron un padre muy presente, a pesar de que se fue cuando ellos eran chicos", había contado Georgina Barbarossa en una entrevista.





