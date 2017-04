¡CORAZÓN CONTENTO!

Te presentamos al nuevo novio de Gianinna Maradona

La hija del Diego y Claudia Villafañe volvió a apostar al amor y parece que todo va viento en popa. Además de organizando planes románticos, el joven se ganó el corazón de Gianinna conquistando primero el de su hijo, Benjamín.



El amor volvió a la vida de Gianinna Maradona. Después de una historia intensa que al final no pudo ser con Lucho Strassera, líder del grupo musical Los Arándanos, la hija del ex DT de la Selección no volvió a mostrarse en pareja. Aunque existieron rumores de algunos encuentros amorosos con El Polaco, ambos dieron por tierra las versiones asegurando que eran sólo amigos. Ahora, Gianinna no se oculta.



El pasado fin de semana y sin importar las miradas de los curiosos que la identificaron con rapidez, la morocha salió con su nueva pareja en dos ocasiones. La primera salida pública fue el pasado viernes a la madrugada, en un restó bar de la costa del Tigre. Los chicos llegaron en un impresionante auto de la marca Mercedes Benz, pidieron una mesa afuera y ordenaron dos cervecitas y unas suculentas rabas. Desde que se sentaron hasta que se fueron no pararon de charlar y reír y a la hora de volver al auto, lo hicieron abrazados.



La velada salió tan bien que planearon una nueva juntos, esta vez junto a Benjamín. El lunes los dos tórtolos llevaron al pequeño al cine a ver a la nueva película de los Power Rangers. Al novio de Gianinna se lo vio muy cómodo y cariñoso con el hijo de que la hija de Maradona tuvo con el Kun Agüero. Tratando de ser lo más discretos posibles, compraron pochoclos y gaseosas y se metieron de inmediato en la sala del cine para disfrutar juntos de la película.





Revista Pronto

Martes, 04 de abril de 2017